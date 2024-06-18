Нетаньяху назвал "немыслимым" отказ США поставлять оружие
Нетаньяху призвал США устранить препятствия для поставок оружия и боеприпасов
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "немыслимым" тот факт, что администрация США в последние пару месяцев отказывала Израилю в поставках оружия и боеприпасов и выразил надежду, что власти США устранят препятствия для таких поставок еврейскому государству.
Нетаньяху напомнил, что неделю назад в Израиль прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что у них состоялся "откровенный разговор", в ходе которого премьер Израиля выразил глубокую благодарность Вашингтону за поддержку, оказываемую с начала войны в секторе Газа.
"Но я также сказал кое-что еще: немыслимо то, что в последние несколько месяцев администрация отказывалась поставлять оружие и боеприпасы Израилю. Израиль, будучи ближайшим союзником США, борется за свое существование, борется с Ираном и другими нашими общими врагами. Госсекретарь Блинкен заверил меня, что администрация работает день и ночь, чтобы устранить эти препятствия. Я, конечно, надеюсь, что это так. Так и должно быть", - заявил премьер в видеообращении, которое распространила его канцелярия.
Нетаньяху напомнил, что во время Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сказал Вашингтону: "дайте нам орудия, и мы сделаем дело".
"И я говорю: дайте нам орудия, и мы закончим работу намного быстрее", - заявил Нетаньяху.
В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден.
В понедельник немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Израиле сообщила, что США планируют в ближайшее время снять ограничения на поставки вооружения Израилю.