https://ria.ru/20240618/izrail-1953553795.html

В конгрессе США могут одобрить крупную продажу оружия Израилю, пишут СМИ

В конгрессе США могут одобрить крупную продажу оружия Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

В конгрессе США могут одобрить крупную продажу оружия Израилю, пишут СМИ

Два ключевых демократа в конгрессе США Грегори Микс и Бен Кардин согласились одобрить крупную продажу вооружений Израилю, в том числе 50 истребителей F-15,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T02:53

2024-06-18T02:53

2024-06-18T06:57

в мире

израиль

конгресс сша

сша

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Два ключевых демократа в конгрессе США Грегори Микс и Бен Кардин согласились одобрить крупную продажу вооружений Израилю, в том числе 50 истребителей F-15, сообщает газета Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.В апреле портал Axios сообщал, что член палаты представителей США Микс (демократ от штата Нью-Йорк), занимающий важный пост в комитете по иностранным делам, отказывается одобрить поставку Израилю истребителей четвертого поколения F-15. Руководящий статус Микса в комитете по иностранным делам, согласно положению Закона о контроле за экспортом оружия, позволяет ему заблокировать сделку по продаже оружия зарубежным партнерам Вашингтона. Сам же законодатель ранее давал понять, что ожидает от израильского правительства "гарантий" того, что оно расширит доступ гуманитарной помощи в сектор Газа и будет применять американские вооружения в соответствии с нормами международного права."Два ключевых несогласных демократа в палате представителей и сенате подписали крупную продажу оружия Израилю, в том числе 50 истребителей F-15 на сумму более 18 миллиардов долларов... После нескольких месяцев сдерживания продажи оружия Микс и сенатор Бен Кардин (Мэриленд), высокопоставленный демократ в сенатском комитете по иностранным делам, несколько недель назад подписали сделку", - говорится в сообщении газеты.Как отмечается, это произошло на фоне давления со стороны администрации президента США Джо Байдена. Согласно газете, теперь госдепартамент может приступить к уведомлению конгресса об одобренной продаже - это следующий шаг к завершению сделки.Продажа оружия также включает ракеты класса "воздух-воздух" и комплекты авиационных боеприпасов JDAM, пишет газета.В понедельник немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Израиле сообщила, что США планируют в ближайшее время снять ограничения на поставки вооружения Израилю. По информации издания, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с просьбой снова начать поставки оружия Израилю и увеличить их объем.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240616/gaza-1953262095.html

https://ria.ru/20240616/izrail-1953244464.html

https://ria.ru/20240617/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, конгресс сша, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху