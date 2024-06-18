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"На укрепленных позициях". В США испугались российских истребителей - РИА Новости, 18.06.2024
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17:01 18.06.2024 (обновлено: 17:48 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/istrebitel-1953745947.html
"На укрепленных позициях". В США испугались российских истребителей
"На укрепленных позициях". В США испугались российских истребителей - РИА Новости, 18.06.2024
"На укрепленных позициях". В США испугались российских истребителей
Российский истребитель Су-34 успешно показал себя в ходе выполнения задач в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:01
2024-06-18T17:48
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
новосибирск
украина
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-34
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский истребитель Су-34 успешно показал себя в ходе выполнения задач в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine."За последний год Су-34 привлек к себе особое внимание благодаря эффективности применения высокоточных управляемых бомб по объектам на Украине, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров. &lt;…&gt; Они могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды для более эффективного поражения личного состава на укрепленных позициях", — говорится в материале.Отмечается, что бомбы могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного старта, и при этом стоят дешевле. Автор добавляет, что, по широким оценкам, это самый дальнобойный истребитель в мире.Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.Накануне в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о передаче Минобороны очередной партии фронтовых бомбардировщиков Су-34.По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953718424.html
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безопасность, технологии, новосибирск, украина, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Новосибирск, Украина, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-34
"На укрепленных позициях". В США испугались российских истребителей

MWM: Россия эффективно использует истребители Су-34 в зоне спецоперации

© Минобороны РоссииИстребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России
© Минобороны России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский истребитель Су-34 успешно показал себя в ходе выполнения задач в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.
"За последний год Су-34 привлек к себе особое внимание благодаря эффективности применения высокоточных управляемых бомб по объектам на Украине, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров. <…> Они могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды для более эффективного поражения личного состава на укрепленных позициях", — говорится в материале.
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Отмечается, что бомбы могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного старта, и при этом стоят дешевле. Автор добавляет, что, по широким оценкам, это самый дальнобойный истребитель в мире.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.
Накануне в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о передаче Минобороны очередной партии фронтовых бомбардировщиков Су-34.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииНовосибирскУкраинаЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-34
 
 
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