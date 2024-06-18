"На укрепленных позициях". В США испугались российских истребителей
MWM: Россия эффективно использует истребители Су-34 в зоне спецоперации
© Минобороны РоссииИстребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России
© Минобороны России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский истребитель Су-34 успешно показал себя в ходе выполнения задач в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.
"За последний год Су-34 привлек к себе особое внимание благодаря эффективности применения высокоточных управляемых бомб по объектам на Украине, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров. <…> Они могут нести не только обычные боеприпасы, но и термобарические снаряды для более эффективного поражения личного состава на укрепленных позициях", — говорится в материале.
Отмечается, что бомбы могут нести гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного старта, и при этом стоят дешевле. Автор добавляет, что, по широким оценкам, это самый дальнобойный истребитель в мире.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.
Накануне в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о передаче Минобороны очередной партии фронтовых бомбардировщиков Су-34.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов. Для этого она совершенствует технологические и бизнес-процессы, находит дополнительные резервы для увеличения объемов производства и привлекает на заводы новых сотрудников. Например, в Новосибирске с начала года приняли на работу более 600 человек, добавил Слюсарь.