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Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев
Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024
Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев
Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:29
2024-06-18T15:29
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране.Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц иностранного гражданина будут считать находящимся в режиме высылки. После этого он не сможет: Доступ к реестру предоставят госорганам, а также любым юридическим и физическим лицам.Полиция получит право проникать в помещение, где находится нелегал, в том числе с применением силы.Для контроля за иностранцами предлагается ввести несколько новых мер:Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.Законопроект внесла группа депутатов всех думских фракций.
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Госдума приняла в первом чтении законопроект
о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране.
Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц иностранного гражданина будут считать находящимся в режиме высылки. После этого он не сможет:
- менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел;
- выезжать за пределы региона проживания;
- управлять транспортом;
- приобретать имущество;
- заключать брак.
Доступ к реестру предоставят госорганам, а также любым юридическим и физическим лицам.
Полиция получит право проникать в помещение, где находится нелегал, в том числе с применением силы.
Для контроля за иностранцами предлагается ввести несколько новых мер:
- установление местонахождения иностранного гражданина;
- применение технических средств, в том числе геолокации;
- проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну;
- согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.
Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.
Законопроект внесла группа депутатов всех думских фракций.