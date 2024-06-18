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Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024
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15:29 18.06.2024 (обновлено: 17:00 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953698222.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев
Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024
Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев
Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:29
2024-06-18T17:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране.Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц иностранного гражданина будут считать находящимся в режиме высылки. После этого он не сможет: Доступ к реестру предоставят госорганам, а также любым юридическим и физическим лицам.Полиция получит право проникать в помещение, где находится нелегал, в том числе с применением силы.Для контроля за иностранцами предлагается ввести несколько новых мер:Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.Законопроект внесла группа депутатов всех думских фракций.
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране.
Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц иностранного гражданина будут считать находящимся в режиме высылки. После этого он не сможет:
  • менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы региона проживания;
  • управлять транспортом;
  • приобретать имущество;
  • заключать брак.
Доступ к реестру предоставят госорганам, а также любым юридическим и физическим лицам.
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Полиция получит право проникать в помещение, где находится нелегал, в том числе с применением силы.
Для контроля за иностранцами предлагается ввести несколько новых мер:
  • установление местонахождения иностранного гражданина;
  • применение технических средств, в том числе геолокации;
  • проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну;
  • согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.
Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.
Законопроект внесла группа депутатов всех думских фракций.
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