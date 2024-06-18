https://ria.ru/20240618/gosduma-1953698222.html

Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев

Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024

Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:29

2024-06-18T15:29

2024-06-18T17:00

госдума рф

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом режиме высылки для иностранцев, находящихся в России, но не имеющих оснований для пребывания в стране.Так, после включения в специальный реестр контролируемых лиц иностранного гражданина будут считать находящимся в режиме высылки. После этого он не сможет: Доступ к реестру предоставят госорганам, а также любым юридическим и физическим лицам.Полиция получит право проникать в помещение, где находится нелегал, в том числе с применением силы.Для контроля за иностранцами предлагается ввести несколько новых мер:Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.Законопроект внесла группа депутатов всех думских фракций.

https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html

https://ria.ru/20240604/migranty-1950388310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия, общество