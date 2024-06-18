https://ria.ru/20240618/gosduma-1953666487.html

Госдума приняла в I чтении закон о запрете продажи энергетиков детям

Госдума приняла в I чтении закон о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024

Госдума приняла в I чтении закон о запрете продажи энергетиков детям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий с 1 сентября продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:11

2024-06-18T14:11

2024-06-18T15:00

россия

вячеслав володин

надежда школкина

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий с 1 сентября продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.Документ внесла группа депутатов от всех фракций.Инициатива также предполагает введение запрета на розничную торговлю такими напитками в потребительской таре объемом более 0,5 литра. Согласно пояснительной записке, это соответствует условиям рынка, в том числе представлению самих производителей.Юридические и физические лица понесут ответственность за нарушение перечисленных требований, а следить за их соблюдением будет Роспотребнадзор.Дискуссии о запрете продажи энергетиков детямВ последнее время в Госдуму стали поступать многочисленные обращения общественных организаций с просьбами запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним на федеральном уровне. Так, в 65 субъектах страны уже действуют такие ограничения.Кроме того, председатель верхней палаты парламента Вячеслав Володин провел опрос в Telegram-канале, где 90% проголосовавших признали необходимость этого запрета. Как отметил сам депутат, высокие дозы энергетиков повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, введение жесткой ответственности за продажу детям таких напитков сделало бы борьбу за их здоровье более эффективной.Кроме того, производителей энергетиков, по ее мнению, следует обязать наносить на упаковку предупредительную надпись о вреде их чрезмерного употребления, "причем в таком размере, которую можно будет легко прочитать, а не искать ее с увеличительным стеклом". Она также призвала ввести обязательную маркировку в системе "Честный знак", позволяющей отслеживать весь путь продукции — от производителя до конечного покупателя.

https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html

https://ria.ru/20240105/podrostok-1919799161.html

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россия, вячеслав володин, надежда школкина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество