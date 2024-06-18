https://ria.ru/20240618/gosduma-1953663202.html

Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто

Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто - РИА Новости, 18.06.2024

Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается исключить ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:05

2024-06-18T14:05

2024-06-18T14:08

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авто

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается исключить ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Поправками ко второму чтению устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто" Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе.

https://ria.ru/20240610/avto-1951916616.html

https://ria.ru/20240305/dogovor-1758583071.html

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общество, авто, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго