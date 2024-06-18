Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 18.06.2024 (обновлено: 14:08 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953663202.html
Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто
Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто - РИА Новости, 18.06.2024
Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается исключить ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:05
2024-06-18T14:08
общество
авто
госдума рф
гибдд мвд рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается исключить ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Поправками ко второму чтению устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто" Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе.
https://ria.ru/20240610/avto-1951916616.html
https://ria.ru/20240305/dogovor-1758583071.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Госдума приняла во II чтении поправки в закон о регистрации авто

ГД приняла во II чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается исключить ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.
Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.
Посетитель у табло электронной очереди в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан
10 июня, 12:23
Поправками ко второму чтению устанавливается, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто"
Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе.
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Чтобы не платить чужие штрафы: как правильно составить договор на авто
5 марта, 13:43
 
ОбществоАвтоГосдума РФГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала