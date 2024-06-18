https://ria.ru/20240618/gosduma-1953644352.html

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:11

2024-06-18T13:11

2024-06-18T13:11

султан хамзаев

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. "Необходимо, чтобы за продажу энергетиков несовершеннолетним была ответственность для продавцов, тех, кто непосредственно реализовал эту продукцию, а также для предпринимателей - в случае неоднократной продажи энергетиков в торговой точке. Такой проект внесут в Госдуму", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею о введении ответственности за продажу энергетиков детям.

https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html

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султан хамзаев, вячеслав володин, госдума рф, общество