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В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям
В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024
В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям
В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:11
2024-06-18T13:11
2024-06-18T13:11
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев. "Необходимо, чтобы за продажу энергетиков несовершеннолетним была ответственность для продавцов, тех, кто непосредственно реализовал эту продукцию, а также для предпринимателей - в случае неоднократной продажи энергетиков в торговой точке. Такой проект внесут в Госдуму", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею о введении ответственности за продажу энергетиков детям.
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султан хамзаев, вячеслав володин, госдума рф, общество
Султан Хамзаев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям
Хамзаев: в Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Необходимо, чтобы за продажу энергетиков несовершеннолетним была ответственность для продавцов, тех, кто непосредственно реализовал эту продукцию, а также для предпринимателей - в случае неоднократной продажи энергетиков в торговой точке. Такой проект внесут в Госдуму", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
поддержал идею о введении ответственности за продажу энергетиков детям.