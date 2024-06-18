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В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм - РИА Новости, 18.06.2024
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10:38 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953594090.html
В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм
В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм - РИА Новости, 18.06.2024
В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм
Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева с предложением РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:38
2024-06-18T10:38
ростовская область
россия
владислав даванков
исламское государство*
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева с предложением провести проверку на насаждение радикальных течений религий в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также на возможную вербовку заключённых в террористические организации, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас, уважаемый Аркадий Александрович, оценить целесообразность проведения комплексной централизованной проверки на насаждение радикальных течений религий в российских исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и на возможную вербовку российских заключённых в террористические организации", - написано в обращении. Кроме того, в нем предлагается рассмотреть вопрос о необходимости увеличения тюремных сроков за пропаганду религиозного радикализма в исправительных учреждениях и ужесточения условий содержания таких заключенных или обвиняемых. Даванков напомнил о версии, что захватчики в СИЗО №1 по Ростовской области были сторонниками "Исламского государства"*. "В частности, согласно информации в СМИ, пытались завербовать как можно больше сокамерников, обещали им финансовую поддержку на воле после побега, четверо заключённых в указанном СИЗО сообщили, что их пытались завербовать террористы. Ликвидированные захватчики долго обсуждали свой план, имели мобильные телефоны, оружие, координировали свои действия друг с другом и, возможно, внешними кураторами", - добавил парламентарий. По словам Даванкова, в последнее время увеличилось число преступников, осуществляющих террористическую деятельность под воздействием "Исламского государства"*. Он уточнил, что "в тюрьмах всё чаще формируются общины, в которых проповедуются радикальные течения религий - так называемые джамааты".*Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240616/sizo-1953236980.html
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ростовская область, россия, владислав даванков, исламское государство*, госдума рф
Ростовская область, Россия, Владислав Даванков, Исламское государство*, Госдума РФ
В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм

Даванков предложил провести проверку на насаждение радикальных религий в СИЗО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева с предложением провести проверку на насаждение радикальных течений религий в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также на возможную вербовку заключённых в террористические организации, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"В этой связи прошу Вас, уважаемый Аркадий Александрович, оценить целесообразность проведения комплексной централизованной проверки на насаждение радикальных течений религий в российских исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и на возможную вербовку российских заключённых в террористические организации", - написано в обращении.
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Кроме того, в нем предлагается рассмотреть вопрос о необходимости увеличения тюремных сроков за пропаганду религиозного радикализма в исправительных учреждениях и ужесточения условий содержания таких заключенных или обвиняемых.
Даванков напомнил о версии, что захватчики в СИЗО №1 по Ростовской области были сторонниками "Исламского государства"*.
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"В частности, согласно информации в СМИ, пытались завербовать как можно больше сокамерников, обещали им финансовую поддержку на воле после побега, четверо заключённых в указанном СИЗО сообщили, что их пытались завербовать террористы. Ликвидированные захватчики долго обсуждали свой план, имели мобильные телефоны, оружие, координировали свои действия друг с другом и, возможно, внешними кураторами", - добавил парламентарий.
По словам Даванкова, в последнее время увеличилось число преступников, осуществляющих террористическую деятельность под воздействием "Исламского государства"*. Он уточнил, что "в тюрьмах всё чаще формируются общины, в которых проповедуются радикальные течения религий - так называемые джамааты".
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Ростовская областьРоссияВладислав ДаванковИсламское государство*Госдума РФ
 
 
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