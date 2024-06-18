https://ria.ru/20240618/gibel-1953830747.html
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице - РИА Новости, 18.06.2024
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице
Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице, сообщил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:26
2024-06-18T23:26
2024-06-18T23:28
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице, сообщил РИА Новости его сослуживец.Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Кожин от полученных ранений скончался, а Ивлиев лишился руки."Сегодня не стало Антона Микужиса, он умер в больнице", - сообщил собеседник агентства.Сообщение о смерти Микужиса размещено и в Telegram-канале правительства ЛНР.Ранее Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР, неоднократно готовил горячие материалы с передовой. Микужису было 33 года, у него осталась семья.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, нтв (телеканал), происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, НТВ (телеканал), Происшествия, Луганская Народная Республика
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ под обстрелом в Горловке, умер