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Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 18.06.2024 (обновлено: 23:28 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/gibel-1953830747.html
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице - РИА Новости, 18.06.2024
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице
Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице, сообщил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:26
2024-06-18T23:28
специальная военная операция на украине
горловка
нтв (телеканал)
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице, сообщил РИА Новости его сослуживец.Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Кожин от полученных ранений скончался, а Ивлиев лишился руки."Сегодня не стало Антона Микужиса, он умер в больнице", - сообщил собеседник агентства.Сообщение о смерти Микужиса размещено и в Telegram-канале правительства ЛНР.Ранее Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР, неоднократно готовил горячие материалы с передовой. Микужису было 33 года, у него осталась семья.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
горловка
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горловка, нтв (телеканал), происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, НТВ (телеканал), Происшествия, Луганская Народная Республика
Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке, умер в больнице

Военный, сопровождавший съемочную группу НТВ под обстрелом в Горловке, умер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, скончался от полученных ран в больнице, сообщил РИА Новости его сослуживец.
Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Кожин от полученных ранений скончался, а Ивлиев лишился руки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня не стало Антона Микужиса, он умер в больнице", - сообщил собеседник агентства.
Сообщение о смерти Микужиса размещено и в Telegram-канале правительства ЛНР.
Ранее Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР, неоднократно готовил горячие материалы с передовой. Микужису было 33 года, у него осталась семья.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаНТВ (телеканал)ПроисшествияЛуганская Народная Республика
 
 
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