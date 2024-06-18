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Генерал ВСУ призвал равняться на СССР - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:43 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html
Генерал ВСУ призвал равняться на СССР
Генерал ВСУ призвал равняться на СССР - РИА Новости, 18.06.2024
Генерал ВСУ призвал равняться на СССР
Украине следует проводить мобилизацию по образцу Советской армии, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:43
2024-06-18T20:43
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине следует проводить мобилизацию по образцу Советской армии, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Почему мы не учим опыт предыдущих поколений? Никто не мешает брать лучшее из нашей истории, мы все равно были в составе Советского Союза", — отметил он.По словам генерала, в Советской армии подготовка солдат была системной, и ей занимались все органы власти."Было много хороших наработок", — считает офицер.На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953741797.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Москва
Генерал ВСУ призвал равняться на СССР

Генерал Кривонос: Украина должна проводить мобилизацию по образцу СССР

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Генерал Сергей Кривонос
Генерал Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Генерал Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине следует проводить мобилизацию по образцу Советской армии, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
"Почему мы не учим опыт предыдущих поколений? Никто не мешает брать лучшее из нашей истории, мы все равно были в составе Советского Союза", — отметил он.
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По словам генерала, в Советской армии подготовка солдат была системной, и ей занимались все органы власти.
«
"Было много хороших наработок", — считает офицер.
На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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