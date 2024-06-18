https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html

Генерал ВСУ призвал равняться на СССР

Генерал ВСУ призвал равняться на СССР - РИА Новости, 18.06.2024

Генерал ВСУ призвал равняться на СССР

Украине следует проводить мобилизацию по образцу Советской армии, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:43

2024-06-18T20:43

2024-06-18T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_24c0468ded8497e55cbf7ee927ba64b0.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украине следует проводить мобилизацию по образцу Советской армии, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Почему мы не учим опыт предыдущих поколений? Никто не мешает брать лучшее из нашей истории, мы все равно были в составе Советского Союза", — отметил он.По словам генерала, в Советской армии подготовка солдат была системной, и ей занимались все органы власти."Было много хороших наработок", — считает офицер.На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953741797.html

https://ria.ru/20240618/kiev-1953707413.html

украина

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, москва