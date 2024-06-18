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Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей - РИА Новости, 18.06.2024
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04:04 18.06.2024 (обновлено: 13:31 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/general-1953557094.html
Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей - РИА Новости, 18.06.2024
Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
Арестованный по обвинению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых стоят больше шести миллионов... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T04:04
2024-06-18T13:31
происшествия
тимур иванов
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Арестованный по обвинению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых стоят больше шести миллионов рублей, выяснило РИА Новости на основе анализа данных его налоговой декларации и баз предпродажной проверки автомобилей. Согласно декларации о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban. Согласно данным баз "Автокод", "Автофейс" и другим ресурсам предпродажной проверки автомобилей, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77. Там также указано, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году. По данным портала по продаже красивых автомобильных номеров, стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять 2,5-3 миллиона рублей. В открытой продаже предлагаются, например, номера АА824А 77 за 2,4 миллиона рублей, АА258А 77 — за 2,6 миллиона рублей, АА811А 77 за 2,8 миллиона рублей. Также у Иванова, как указывалось в декларации, был внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Ранее эти номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes. Согласно данным базы по продаже госномеров, цена на подобные номера с зеркальными цифрами превышает четыре миллиона рублей. В открытой продаже находится номер М828ММ 77 региона за 4,2 миллиона. Данных о том, на какой основе — платной или бесплатной — приобрел Иванов эти номера для автомобилей в 2015-2016, в указанных базах нет. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
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происшествия, тимур иванов, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Россия
Замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Замминистра обороны Иванов владел автомобилями с номерами за шесть млн рублей

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Арестованный по обвинению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых стоят больше шести миллионов рублей, выяснило РИА Новости на основе анализа данных его налоговой декларации и баз предпродажной проверки автомобилей.
Согласно декларации о доходах, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban. Согласно данным баз "Автокод", "Автофейс" и другим ресурсам предпродажной проверки автомобилей, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77. Там также указано, что он был не первым владельцем номеров: до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. На Porsche номера находились еще в 2015 году.
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По данным портала по продаже красивых автомобильных номеров, стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять 2,5-3 миллиона рублей. В открытой продаже предлагаются, например, номера АА824А 77 за 2,4 миллиона рублей, АА258А 77 — за 2,6 миллиона рублей, АА811А 77 за 2,8 миллиона рублей.
Также у Иванова, как указывалось в декларации, был внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Ранее эти номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes.
Согласно данным базы по продаже госномеров, цена на подобные номера с зеркальными цифрами превышает четыре миллиона рублей. В открытой продаже находится номер М828ММ 77 региона за 4,2 миллиона.
Данных о том, на какой основе — платной или бесплатной — приобрел Иванов эти номера для автомобилей в 2015-2016, в указанных базах нет.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
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