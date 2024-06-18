https://ria.ru/20240618/gaz-1953756377.html
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа - РИА Новости, 18.06.2024
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:30
2024-06-18T17:30
2024-06-18T17:30
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогу рабочей поездки в муниципалитет. "В районе появится еще одно предприятие, которое будет обеспечивать рабочие места и поступление средств в бюджет. Природный газ как топливо поможет сохранить экологию края. Сейчас нагрузка на нашу дорожную сеть в 12 раз превышает норму – помимо жителей края к нам приезжают туристы со всей страны. Из-за такого количества выхлопных газов увеличивается и урон природе, поэтому надо максимально переходить на новое топливо", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что комплекс в Павловском районе станет крупнейшим на юге страны. Инновационная технология и оборудование – полностью российские. Производительность – три тонны в час. В строительство объекта инвестировали 2,3 миллиарда рублей. Генеральный директор компании Антон Толстопятов отметил, что поступающий сжиженный природный газ будут охлаждать и хранить в цистернах. В таком виде топливо могут заправлять в автомобиль либо перевозить на дальние расстояния. Его стоимость будет на 30% ниже бензина или дизеля. По данным властей, Краснодарский край входит в число лидеров газомоторного рынка России. По итогам 2023 года регион на втором месте в стране по объему потребления природного газа и на втором в ЮФО по числу газозаправочных станций - их на Кубани 35.
https://ria.ru/20240611/gaz-1952180237.html
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экономика, павловский район, краснодарский край, россия
Экономика, Павловский район, Краснодарский край, Россия
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогу рабочей поездки в муниципалитет.
"В районе появится еще одно предприятие, которое будет обеспечивать рабочие места и поступление средств в бюджет. Природный газ как топливо поможет сохранить экологию края. Сейчас нагрузка на нашу дорожную сеть в 12 раз превышает норму – помимо жителей края к нам приезжают туристы со всей страны. Из-за такого количества выхлопных газов увеличивается и урон природе, поэтому надо максимально переходить на новое топливо", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Уточняется, что комплекс в Павловском районе станет крупнейшим на юге страны. Инновационная технология и оборудование – полностью российские. Производительность – три тонны в час. В строительство объекта инвестировали 2,3 миллиарда рублей.
Генеральный директор компании Антон Толстопятов отметил, что поступающий сжиженный природный газ будут охлаждать и хранить в цистернах. В таком виде топливо могут заправлять в автомобиль либо перевозить на дальние расстояния. Его стоимость будет на 30% ниже бензина или дизеля.
По данным властей, Краснодарский край входит в число лидеров газомоторного рынка России
. По итогам 2023 года регион на втором месте в стране по объему потребления природного газа и на втором в ЮФО по числу газозаправочных станций - их на Кубани 35.