https://ria.ru/20240618/gaz-1953756377.html

На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа

На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа - РИА Новости, 18.06.2024

На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа

Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:30

2024-06-18T17:30

2024-06-18T17:30

экономика

павловский район

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогу рабочей поездки в муниципалитет. "В районе появится еще одно предприятие, которое будет обеспечивать рабочие места и поступление средств в бюджет. Природный газ как топливо поможет сохранить экологию края. Сейчас нагрузка на нашу дорожную сеть в 12 раз превышает норму – помимо жителей края к нам приезжают туристы со всей страны. Из-за такого количества выхлопных газов увеличивается и урон природе, поэтому надо максимально переходить на новое топливо", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что комплекс в Павловском районе станет крупнейшим на юге страны. Инновационная технология и оборудование – полностью российские. Производительность – три тонны в час. В строительство объекта инвестировали 2,3 миллиарда рублей. Генеральный директор компании Антон Толстопятов отметил, что поступающий сжиженный природный газ будут охлаждать и хранить в цистернах. В таком виде топливо могут заправлять в автомобиль либо перевозить на дальние расстояния. Его стоимость будет на 30% ниже бензина или дизеля. По данным властей, Краснодарский край входит в число лидеров газомоторного рынка России. По итогам 2023 года регион на втором месте в стране по объему потребления природного газа и на втором в ЮФО по числу газозаправочных станций - их на Кубани 35.

https://ria.ru/20240611/gaz-1952180237.html

https://ria.ru/20240401/gaz-1937070288.html

павловский район

краснодарский край

россия

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экономика, павловский район, краснодарский край, россия