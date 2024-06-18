https://ria.ru/20240618/gaz-1953743736.html

Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ

Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ - РИА Новости, 18.06.2024

Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ

Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт во вторник выразил мнение, что в мире, включая Европу, на годы вперед сохранится спрос на газ не российского... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:57

2024-06-18T16:57

2024-06-18T16:57

россия

сша

джеффри пайетт

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государственный департамент сша

экономика

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт во вторник выразил мнение, что в мире, включая Европу, на годы вперед сохранится спрос на газ не российского происхождения, несмотря на данные статистики о превосходстве РФ над США в поставках газа европейским потребителям. "Мы находимся в мире, которому понадобится много не российских газовых ресурсов на годы вперед… Европа больше никогда не будет смотреть на Россию, как на надежного поставщика", - заявил он журналистам на брифинге. Пайетт отметил, что США "решительно приветствуют" данную ситуацию и видят необходимость замены российских энергоносителей на мировом рынке. Слова американского чиновника прозвучали на фоне июньских данных аналитической компании ICIS, согласно которым Россия в мае 2024 года обогнала США по поставкам газа в Европу, несмотря на все попытки региона отказаться от российского газа. По данным компании, в мае 2024 года поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составили 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, в то время как доля поставок СПГ из США в те же страны составила 14%, что является самым низким показателем с августа 2022 года. Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, джеффри пайетт, евросоюз, государственный департамент сша, экономика, цены на нефть