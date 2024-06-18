Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ
Госдеп: ЕС больше не будет смотреть на Россию как на надежного поставщика газа
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт во вторник выразил мнение, что в мире, включая Европу, на годы вперед сохранится спрос на газ не российского происхождения, несмотря на данные статистики о превосходстве РФ над США в поставках газа европейским потребителям.
"Мы находимся в мире, которому понадобится много не российских газовых ресурсов на годы вперед… Европа больше никогда не будет смотреть на Россию, как на надежного поставщика", - заявил он журналистам на брифинге. Пайетт отметил, что США "решительно приветствуют" данную ситуацию и видят необходимость замены российских энергоносителей на мировом рынке.
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Слова американского чиновника прозвучали на фоне июньских данных аналитической компании ICIS, согласно которым Россия в мае 2024 года обогнала США по поставкам газа в Европу, несмотря на все попытки региона отказаться от российского газа.
По данным компании, в мае 2024 года поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составили 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, в то время как доля поставок СПГ из США в те же страны составила 14%, что является самым низким показателем с августа 2022 года.
Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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