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Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ - РИА Новости, 18.06.2024
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16:57 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/gaz-1953743736.html
Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ
Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ - РИА Новости, 18.06.2024
Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ
Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт во вторник выразил мнение, что в мире, включая Европу, на годы вперед сохранится спрос на газ не российского... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:57
2024-06-18T16:57
россия
сша
джеффри пайетт
евросоюз
государственный департамент сша
экономика
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт во вторник выразил мнение, что в мире, включая Европу, на годы вперед сохранится спрос на газ не российского происхождения, несмотря на данные статистики о превосходстве РФ над США в поставках газа европейским потребителям. "Мы находимся в мире, которому понадобится много не российских газовых ресурсов на годы вперед… Европа больше никогда не будет смотреть на Россию, как на надежного поставщика", - заявил он журналистам на брифинге. Пайетт отметил, что США "решительно приветствуют" данную ситуацию и видят необходимость замены российских энергоносителей на мировом рынке. Слова американского чиновника прозвучали на фоне июньских данных аналитической компании ICIS, согласно которым Россия в мае 2024 года обогнала США по поставкам газа в Европу, несмотря на все попытки региона отказаться от российского газа. По данным компании, в мае 2024 года поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составили 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, в то время как доля поставок СПГ из США в те же страны составила 14%, что является самым низким показателем с августа 2022 года. Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html
https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html
https://ria.ru/20240515/neurozhay-1945880305.html
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россия, сша, джеффри пайетт, евросоюз, государственный департамент сша, экономика, цены на нефть
Россия, США, Джеффри Пайетт, Евросоюз, Государственный департамент США, Экономика, Цены на нефть
Госдеп уверен, что в мире на годы сохранится спрос на нероссийский газ

Госдеп: ЕС больше не будет смотреть на Россию как на надежного поставщика газа

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт во вторник выразил мнение, что в мире, включая Европу, на годы вперед сохранится спрос на газ не российского происхождения, несмотря на данные статистики о превосходстве РФ над США в поставках газа европейским потребителям.
"Мы находимся в мире, которому понадобится много не российских газовых ресурсов на годы вперед… Европа больше никогда не будет смотреть на Россию, как на надежного поставщика", - заявил он журналистам на брифинге. Пайетт отметил, что США "решительно приветствуют" данную ситуацию и видят необходимость замены российских энергоносителей на мировом рынке.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Россия обогнала США по поставкам газа в Европу
16 июня, 22:11
Слова американского чиновника прозвучали на фоне июньских данных аналитической компании ICIS, согласно которым Россия в мае 2024 года обогнала США по поставкам газа в Европу, несмотря на все попытки региона отказаться от российского газа.
По данным компании, в мае 2024 года поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составили 15% от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию, в то время как доля поставок СПГ из США в те же страны составила 14%, что является самым низким показателем с августа 2022 года.
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Обвиняют русских. Европе придется смириться с новой реальностью
9 июня, 08:00
Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия ждет неурожая — мир встревожен
15 мая, 08:00
 
РоссияСШАДжеффри ПайеттЕвросоюзГосударственный департамент СШАЭкономикаЦены на нефть
 
 
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