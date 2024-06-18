https://ria.ru/20240618/fotosessiya-1953797433.html

Жительницу Петербурга задержали после фотосессии на кладбище

Жительницу Петербурга задержали после фотосессии на кладбище - РИА Новости, 18.06.2024

Жительницу Петербурга задержали после фотосессии на кладбище

Двадцатидвухлетняя жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения после... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:43

2024-06-18T19:43

2024-06-18T19:43

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Двадцатидвухлетняя жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения после противоправных действий на Большеохтинском кладбище, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В мониторинга сети полицейские выявили пост о противоправных действиях на одном из кладбищ Петербурга. В результате проверки выяснилось, что события происходили 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе Петербурга. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). "В рамках расследования уголовного дела в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Центра "Э" Главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Добавляется, что также приняты меры к установлению и задержанию организаторов и остальных участников акции. По данным онлайн-издания "Фонтанка", речь идет о фотосессии на кладбище, где девушка позировала с обнаженной грудью.

https://ria.ru/20240515/fotosessiya-1946234413.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)