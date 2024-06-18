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В Петербурге спустили на воду корвет "Проворный" - РИА Новости, 18.06.2024
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13:36 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/flot-1953653263.html
В Петербурге спустили на воду корвет "Проворный"
В Петербурге спустили на воду корвет "Проворный" - РИА Новости, 18.06.2024
В Петербурге спустили на воду корвет "Проворный"
Корвет проекта 20385 "Проворный", строящийся для Тихоокеанского флота, спустили на воду на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:36
2024-06-18T13:36
россия
северная верфь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Проворный", строящийся для Тихоокеанского флота, спустили на воду на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения проекта 20385. Головной корабль проекта - "Гремящий" - был ранее принят в состав ВМФ и сейчас достойно несет службу на Тихоокеанском флоте, заслужил репутацию надежного и современного корвета, способного решать весь спектр задач - и оборонительных, и ударных... "Проворный" укрепляет статус РФ как великой морской державы", - сказал на церемонии спуска корвета главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев. Он отметил, что корвет, который в ближайшей перспективе войдет в состав ВМФ, повысит потенциал группировки Тихоокеанского флота. Корветы проекта 20385 разработаны ЦМКБ "Алмаз". Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. В декабре 2021 года на строящемся корвете "Проворный" на "Северной верфи" произошел пожар на площади 400 квадратных метров, пострадала надстройка корабля.
https://ria.ru/20240114/komanduyuschiy-1921262284.html
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россия, северная верфь
Россия, Северная верфь
В Петербурге спустили на воду корвет "Проворный"

Корвет проекта 20385 "Проворный" спустили на воду на "Северной верфи"

© РИА НовостиКорвет "Проворный" спустили на воду в Петербурге
Корвет Проворный спустили на воду в Петербурге
© РИА Новости
Корвет "Проворный" спустили на воду в Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Корвет проекта 20385 "Проворный", строящийся для Тихоокеанского флота, спустили на воду на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения проекта 20385. Головной корабль проекта - "Гремящий" - был ранее принят в состав ВМФ и сейчас достойно несет службу на Тихоокеанском флоте, заслужил репутацию надежного и современного корвета, способного решать весь спектр задач - и оборонительных, и ударных... "Проворный" укрепляет статус РФ как великой морской державы", - сказал на церемонии спуска корвета главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
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Он отметил, что корвет, который в ближайшей перспективе войдет в состав ВМФ, повысит потенциал группировки Тихоокеанского флота.
Корветы проекта 20385 разработаны ЦМКБ "Алмаз". Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещаются артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
В декабре 2021 года на строящемся корвете "Проворный" на "Северной верфи" произошел пожар на площади 400 квадратных метров, пострадала надстройка корабля.
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