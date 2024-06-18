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Фабрика мебели Башкортостана в 2 раза увеличила производство по нацпроекту

Фабрика мебели Башкортостана в 2 раза увеличила производство по нацпроекту - РИА Новости, 18.06.2024

Фабрика мебели Башкортостана в 2 раза увеличила производство по нацпроекту

В городе Туймазы Республики Башкортостан мебельная фабрика "Корона" смогла нарастить объем производства матрасов в два раза - с 900 до 1800 штук в сутки... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:03

2024-06-18T19:03

2024-06-18T19:03

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В городе Туймазы Республики Башкортостан мебельная фабрика "Корона" смогла нарастить объем производства матрасов в два раза - с 900 до 1800 штук в сутки благодаря опыту, полученному в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства региона. Фабрика вступила в национальный проект в 2022 году. "На сегодняшний день в проекте принимают участие 176 республиканских предприятий. Благодаря экспертам там оптимизируются рабочие процессы, что позволяет не только увеличить производство, но и сделать продукцию более доступной и качественной", – рассказал первый заместитель премьер-министра правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, его слова приводит пресс-служба. За полгода работы экспертов на пилотном участке "Корона" повысилось производство матрасов на 24%, 20 сотрудников обучились методам бережливого производства и было подготовлено два внутренних инструктора. По словам генерального директора фабрики Рамиля Мамлеева, в 2023 году был запущен новый корпус матрасного производства, в планировку и работу которого тиражировали полученный опыт нацпроекта. Мамлеев добавил, что были применены такие инструменты бережливого производства, как стандартизированная работа, визуальное управление через инфоцентры, обучение сотрудников системе 5С, внедрение наставничества, организация супермаркетов сырья и выделение логистов под внутренние перемещения сырья. Благодаря опыту, навыкам и инструментам, полученным в рамках национального проекта, фабрика смогла не только увеличить производственные мощности, но и улучшить качество своей продукции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, республика башкортостан, твой бизнес – новости, нацпроекты