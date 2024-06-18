https://ria.ru/20240618/evrosoyuz-1953564304.html

Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года

Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года - РИА Новости, 18.06.2024

Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года

Евросоюз в апреле нарастил экспорт пива в Россию до максимальных с августа прошлого года 23 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T07:11

2024-06-18T07:11

2024-06-18T07:11

экономика

россия

литва

германия

евростат

евросоюз

бельгия

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1c72381c74e31844bae348b47801ef.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле нарастил экспорт пива в Россию до максимальных с августа прошлого года 23 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине весны ЕС поставил в Россию 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 17% в физическом и на 13% в денежном выражении. Объем поставок достиг максимума с августа прошлого года, когда в Россию было поставлено 28,2 тысячи тонн пива на 25,9 миллиона евро. Главным поставщиком была Германия с экспортом на 8,5 миллиона евро, а на втором месте была Литва с 4 миллионами евро. Третьим основным экспортером стала Бельгия, продавшая в Россию этого алкоголя на 3,2 миллиона евро и в результате вытеснившая Чехию на четвертое место (3 миллиона евро). Польша замыкает пятерку с поставками на 2,1 миллиона евро. В то же время поставки европейского вина в Россию в апреле снизились на 18% месяц к месяцу - до 63,2 миллиона евро. Италия осталась главным его экспортером, однако продажи сократились в 1,8 раза - до 19,9 миллиона евро. А вот Латвия, наоборот, наращивает поставки - в 1,7 раза, до 15,3 миллиона евро. Третьим основным поставщиком была Литва (10,4 миллиона евро).

https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html

https://ria.ru/20230825/pivo-1892194867.html

россия

литва

германия

бельгия

чехия

польша

италия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, литва, германия, евростат, евросоюз, бельгия, чехия, польша, италия, латвия, в мире