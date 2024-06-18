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Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года - РИА Новости, 18.06.2024
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07:11 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/evrosoyuz-1953564304.html
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года - РИА Новости, 18.06.2024
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года
Евросоюз в апреле нарастил экспорт пива в Россию до максимальных с августа прошлого года 23 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T07:11
2024-06-18T07:11
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле нарастил экспорт пива в Россию до максимальных с августа прошлого года 23 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине весны ЕС поставил в Россию 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 17% в физическом и на 13% в денежном выражении. Объем поставок достиг максимума с августа прошлого года, когда в Россию было поставлено 28,2 тысячи тонн пива на 25,9 миллиона евро. Главным поставщиком была Германия с экспортом на 8,5 миллиона евро, а на втором месте была Литва с 4 миллионами евро. Третьим основным экспортером стала Бельгия, продавшая в Россию этого алкоголя на 3,2 миллиона евро и в результате вытеснившая Чехию на четвертое место (3 миллиона евро). Польша замыкает пятерку с поставками на 2,1 миллиона евро. В то же время поставки европейского вина в Россию в апреле снизились на 18% месяц к месяцу - до 63,2 миллиона евро. Италия осталась главным его экспортером, однако продажи сократились в 1,8 раза - до 19,9 миллиона евро. А вот Латвия, наоборот, наращивает поставки - в 1,7 раза, до 15,3 миллиона евро. Третьим основным поставщиком была Литва (10,4 миллиона евро).
https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html
https://ria.ru/20230825/pivo-1892194867.html
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экономика, россия, литва, германия, евростат, евросоюз, бельгия, чехия, польша, италия, латвия, в мире
Экономика, Россия, Литва, Германия, Евростат, Евросоюз, Бельгия, Чехия, Польша, Италия, Латвия, В мире
Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию до максимума с августа 2023 года

Евростат: ЕС в апреле нарастил экспорт пива в Россию до 23 миллионов евро

© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле нарастил экспорт пива в Россию до максимальных с августа прошлого года 23 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в середине весны ЕС поставил в Россию 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 17% в физическом и на 13% в денежном выражении.
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Объем поставок достиг максимума с августа прошлого года, когда в Россию было поставлено 28,2 тысячи тонн пива на 25,9 миллиона евро.
Главным поставщиком была Германия с экспортом на 8,5 миллиона евро, а на втором месте была Литва с 4 миллионами евро. Третьим основным экспортером стала Бельгия, продавшая в Россию этого алкоголя на 3,2 миллиона евро и в результате вытеснившая Чехию на четвертое место (3 миллиона евро). Польша замыкает пятерку с поставками на 2,1 миллиона евро.
В то же время поставки европейского вина в Россию в апреле снизились на 18% месяц к месяцу - до 63,2 миллиона евро. Италия осталась главным его экспортером, однако продажи сократились в 1,8 раза - до 19,9 миллиона евро. А вот Латвия, наоборот, наращивает поставки - в 1,7 раза, до 15,3 миллиона евро. Третьим основным поставщиком была Литва (10,4 миллиона евро).
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