https://ria.ru/20240618/evropa-1953559270.html

ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму

ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму - РИА Новости, 18.06.2024

ЕС закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму

Евросоюз в апреле этого года закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли сумму - 86 миллионов евро, подсчитало РИА... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T05:14

2024-06-18T05:14

2024-06-18T05:49

украина

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Евросоюз в апреле этого года закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли сумму - 86 миллионов евро, подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики. По сравнению с мартом поставки из Украины подскочили почти на треть - сразу на 27%. Основную часть поставок в апреле составили жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, - на них пришелся 71% всех украинских поставок отходов пищевой промышленности в Евросоюз. На втором месте по доле в общих поставках пищевых отходов были аналогичные продукты, но получаемые уже при извлечении только соевого масла - 23%. По 3% пришлось на остатки от производства крахмала и продукты, которые в дальнейшем могут использоваться для кормления животных.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html

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украина, в мире, евросоюз