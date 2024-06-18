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Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО - РИА Новости, 18.06.2024
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23:36 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/evkurov--1953831587.html
Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО
Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО - РИА Новости, 18.06.2024
Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии награждения волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:36
2024-06-18T23:36
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии награждения волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Мероприятие прошло на площадке выставки-форума "Россия" в Москве и было приурочено к двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Все для Победы!", организованного Народным фронтом. В рамках церемонии генерал-полковник Евкуров вручил семь нагрудных знаков "Все для победы!" лауреатам номинации "Сила тыла", среди которых жители регионов России, регулярно оказывающие помощь военнослужащим в зоне специальной военной (СВО). "Вы все знаете, что народ и армия едины, и это не дежурные слова. И в такие минуты, в такие времена наша страна всегда объединялась. Я вам приведу пример - те, кто бывают на "передке", не дадут соврать: во всех блиндажах на линии боевого соприкосновения, пунктах управления - везде детские рисунки, пожелания детей, ручная работа - все висит на видном месте. Сегодня хочу сказать вам всем от имени министра обороны, коллегии министерства обороны, особенно тех ребят, кто чувствует теплоту ваших рук, огромное спасибо", - сказал Евкуров. Фонд "Народный фронт. Все для Победы!" создан для помощи бойцам, участвующим в СВО, и мирным жителям Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Представители Народного фронта привозят и вручают военным все необходимое на передовой.
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выставка-форум "россия", юнус-бек евкуров, россия, москва, донбасс
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Юнус-Бек Евкуров, Россия, Москва, Донбасс
Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО

МО: Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанк Юнус-Бек Евкуров
 Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Юнус-Бек Евкуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии награждения волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Мероприятие прошло на площадке выставки-форума "Россия" в Москве и было приурочено к двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Все для Победы!", организованного Народным фронтом. В рамках церемонии генерал-полковник Евкуров вручил семь нагрудных знаков "Все для победы!" лауреатам номинации "Сила тыла", среди которых жители регионов России, регулярно оказывающие помощь военнослужащим в зоне специальной военной (СВО).
Фестивали, конкурсы, турниры: на выставке-форуме отметили День России
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".

Выставка Россия. Концерт Блогеры России

В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
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Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.

Выставка Россия. Концерт Блогеры России

Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.

Выставка Россия. Национальный праздник Гербер

На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
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Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"

Выставка Россия. Дмитрий Чернышенко осмотрел фестивальную экспозицию

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"

Выставка Россия. Турнир исполнителей лезгинки

Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".

Финал научно-просветительского проекта Ледокол знаний

В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Финал научно-просветительского проекта Ледокол знаний

Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.

Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.

Выставка Россия. Национальный праздник Гербер

Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.

Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.

Выставка Россия. Торжественное открытие Добро.Конференции

В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.

Выставка Россия. Торжественное открытие Добро.Конференции

На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".

Выставка Россия. Пленарная сессия Международный туризм. Россия и мир

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.

Выставка Россия. Первый национальный спортивный забег в рамках национального праздника Гербер

На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12

В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.

Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Вы все знаете, что народ и армия едины, и это не дежурные слова. И в такие минуты, в такие времена наша страна всегда объединялась. Я вам приведу пример - те, кто бывают на "передке", не дадут соврать: во всех блиндажах на линии боевого соприкосновения, пунктах управления - везде детские рисунки, пожелания детей, ручная работа - все висит на видном месте. Сегодня хочу сказать вам всем от имени министра обороны, коллегии министерства обороны, особенно тех ребят, кто чувствует теплоту ваших рук, огромное спасибо", - сказал Евкуров.
Фонд "Народный фронт. Все для Победы!" создан для помощи бойцам, участвующим в СВО, и мирным жителям Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Представители Народного фронта привозят и вручают военным все необходимое на передовой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин
Вчера, 18:30
 
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