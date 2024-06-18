МО: Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО
В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".
В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".
Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.
Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.
На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.
На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"
Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"
Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"
В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".
В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".
Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.
Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.
Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.
Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.
В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.
В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.
На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.
На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".
На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.
На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.
В День России на главной уличной сцене выставки-форума прошел фестиваль "Блогеры России".
Известные блогеры пели молодежные песни, раздавали автографы, а также отвечали на вопросы гостей выставки.
На удмуртском национальном празднике "Гербер" зрителей главной сцены удивили костюмированным шоу с участием настоящего жреца.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко приехал на выставку-форум отметить День России и заглянул на стенды регионов во время IV туристического форума "Путешествуй!"
Накануне праздника представители Северо-Кавказского макрорегиона представили гостям турнир по лезгинке "Вперед, Россия!"
В павильоне "Атом" подвели итоги Всероссийского научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".
Победители проекта — талантливые подростки 14-16 лет из четырех команд — отправятся в арктическую экспедицию "Росатома" к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Празднование удмуртского "Гербера" не обошлось без песенного конкурса.
Жюри финно-угорского музыкального состязания выбрало лучших из лучших.
В павильоне 57 торжественно открыли IV ежегодную Добро.Конференцию. Это самое масштабное добровольческое событие России, в котором приняли участие более двух тысяч лидеров волонтерских движений.
На конференции объявили о слиянии Ассоциации волонтерских центров и платформы Добро.рф в новый единый бренд — экосистему социального развития Добро.рф.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников открыли форум "Путешествуй!" и поучаствовали в пленарной сессии "Международный туризм. Россия и мир".
На удмуртском празднике участники и зрители не только пели песни и шаманили со жрецом, но и поучаствовали в национальном спортивном забеге.