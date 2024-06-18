https://ria.ru/20240618/evkurov--1953831587.html

Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО

Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО - РИА Новости, 18.06.2024

Евкуров принял участие в награждении волонтеров, помогающих участникам СВО

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии награждения волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:36

2024-06-18T23:36

2024-06-18T23:36

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

юнус-бек евкуров

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии награждения волонтеров, оказывающих помощь участникам спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Мероприятие прошло на площадке выставки-форума "Россия" в Москве и было приурочено к двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Все для Победы!", организованного Народным фронтом. В рамках церемонии генерал-полковник Евкуров вручил семь нагрудных знаков "Все для победы!" лауреатам номинации "Сила тыла", среди которых жители регионов России, регулярно оказывающие помощь военнослужащим в зоне специальной военной (СВО). "Вы все знаете, что народ и армия едины, и это не дежурные слова. И в такие минуты, в такие времена наша страна всегда объединялась. Я вам приведу пример - те, кто бывают на "передке", не дадут соврать: во всех блиндажах на линии боевого соприкосновения, пунктах управления - везде детские рисунки, пожелания детей, ручная работа - все висит на видном месте. Сегодня хочу сказать вам всем от имени министра обороны, коллегии министерства обороны, особенно тех ребят, кто чувствует теплоту ваших рук, огромное спасибо", - сказал Евкуров. Фонд "Народный фронт. Все для Победы!" создан для помощи бойцам, участвующим в СВО, и мирным жителям Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Представители Народного фронта привозят и вручают военным все необходимое на передовой.

https://ria.ru/20240618/svo-1953774947.html

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выставка-форум "россия", юнус-бек евкуров, россия, москва, донбасс