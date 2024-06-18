Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/estoniya-1953710101.html
В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией
В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией
Бывший профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов был приговорен в Эстонии к 6 годам и 3 месяцам тюремного срока за "деятельность против республики",... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:58
2024-06-18T15:58
эстония
россия
тарту
тартуский университет
санкт-петербургский государственный университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921605993_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d0a71b77aaa990e349f8ec1bbdd29b07.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов был приговорен в Эстонии к 6 годам и 3 месяцам тюремного срока за "деятельность против республики", сообщает во вторник телерадиовещательная компания ERR. В январе полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала гражданина России, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. КАПО и Государственная прокуратура не раскрывали детали выдвинутых против него обвинений, объясняя это интересами следствия. "Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы... Морозов был признан виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки", - говорится в публикации. Отмечается, что срок заключения начинается с 3 января, с момента задержания Морозова Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается ERR, Морозов якобы собирал информацию о внутренней и оборонной политике Эстонии, а также якобы передавал данные зарубежной разведке. Гендиректор эстонской полиции безопасности Марго Паллосон ранее утверждал, что встречи Морозова с российскими спецслужбами якобы проходили в России, куда профессор ездил "с определенной регулярностью". По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории. По данным КАПО, за 15 лет в Эстонии по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами были осуждены 20 человек.
https://ria.ru/20240529/shpiony-1948952228.html
https://ria.ru/20240327/zhurnalistka-1936255277.html
эстония
россия
тарту
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921605993_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_c5b27ff7c43cb5dc6c93782a615f5b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, россия, тарту, тартуский университет, санкт-петербургский государственный университет, в мире
Эстония, Россия, Тарту, Тартуский университет, Санкт-Петербургский государственный университет, В мире
В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией

Экс-профессор Тартуского университета Морозов получил шесть лет тюрьмы

© Фото : из личного архиваПрофессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов
Профессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : из личного архива
Профессор Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов был приговорен в Эстонии к 6 годам и 3 месяцам тюремного срока за "деятельность против республики", сообщает во вторник телерадиовещательная компания ERR.
В январе полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала гражданина России, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. КАПО и Государственная прокуратура не раскрывали детали выдвинутых против него обвинений, объясняя это интересами следствия.
Разгон митинга у памятника Воину-освободителю - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"У них есть канал связи". Десяткам тысяч русских выдали черную метку
29 мая, 08:00
"Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы... Морозов был признан виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки", - говорится в публикации. Отмечается, что срок заключения начинается с 3 января, с момента задержания Морозова
Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается ERR, Морозов якобы собирал информацию о внутренней и оборонной политике Эстонии, а также якобы передавал данные зарубежной разведке.
Гендиректор эстонской полиции безопасности Марго Паллосон ранее утверждал, что встречи Морозова с российскими спецслужбами якобы проходили в России, куда профессор ездил "с определенной регулярностью".
По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.
По данным КАПО, за 15 лет в Эстонии по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами были осуждены 20 человек.
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, писавшую для Baltnews
27 марта, 20:20
 
ЭстонияРоссияТартуТартуский университетСанкт-Петербургский государственный университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала