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В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией

В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией - РИА Новости, 18.06.2024

В Эстонии осудили профессора, подозреваемого в связях с Россией

Бывший профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов был приговорен в Эстонии к 6 годам и 3 месяцам тюремного срока за "деятельность против республики",... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:58

2024-06-18T15:58

2024-06-18T15:58

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов был приговорен в Эстонии к 6 годам и 3 месяцам тюремного срока за "деятельность против республики", сообщает во вторник телерадиовещательная компания ERR. В январе полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала гражданина России, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. КАПО и Государственная прокуратура не раскрывали детали выдвинутых против него обвинений, объясняя это интересами следствия. "Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы... Морозов был признан виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки", - говорится в публикации. Отмечается, что срок заключения начинается с 3 января, с момента задержания Морозова Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается ERR, Морозов якобы собирал информацию о внутренней и оборонной политике Эстонии, а также якобы передавал данные зарубежной разведке. Гендиректор эстонской полиции безопасности Марго Паллосон ранее утверждал, что встречи Морозова с российскими спецслужбами якобы проходили в России, куда профессор ездил "с определенной регулярностью". По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории. По данным КАПО, за 15 лет в Эстонии по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами были осуждены 20 человек.

https://ria.ru/20240529/shpiony-1948952228.html

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эстония, россия, тарту, тартуский университет, санкт-петербургский государственный университет, в мире