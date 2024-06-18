https://ria.ru/20240618/energootrasl-1953549571.html

Мария Багреева: Москва стала лидером рейтинга эффективности энергоотрасли

Мария Багреева: Москва стала лидером рейтинга эффективности энергоотрасли - РИА Новости, 18.06.2024

Мария Багреева: Москва стала лидером рейтинга эффективности энергоотрасли

Москва заняла первое место в рейтинге эффективности энергетической отрасли России за 2023 год, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:17

2024-06-18T09:17

2024-06-18T09:17

москва

мария багреева

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Москва заняла первое место в рейтинге эффективности энергетической отрасли России за 2023 год, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Ежегодный рейтинг составляется ассоциацией "НП Совет рынка". Кроме столицы в первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и Тюменская область."Одним из важных показателей рейтинга является точность прогнозирования энергопотребления. Чем точнее прогнозы, тем эффективнее город использует мощности энергосистемы, что позволяет сокращать расходы электроэнергии и тепла и благодаря этому сдерживать рост тарифов для потребителей – бизнеса и населения. Эта работа проводится столичным департаментом экономической политики и развития. По итогам последних семи лет точность прогнозирования энергопотребления Москвы превышает 99%", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.Она отметила, что лидирующие позиции Москвы свидетельствуют о динамичном развитии столичной энергосистемы и ее высокой экономической эффективности. По ее словам, это стало возможным благодаря грамотному управлению и применению современных подходов и передовых технологий.Заммэра также рассказала, что для соблюдения принципов экономической обоснованности тарифов и баланса интересов разных категорий потребителей проводится поэтапная работа по выравниванию тарифов на электро- и теплоэнергию и сокращению механизма перекрестного субсидирования. Так, в Москве удельная величина этого показателя в электроэнергетике несколько лет является самой низкой по стране. "В целом за последние 12 лет ее объем в столице снизился в 11 раз – с 12,7 миллиарда рублей в 2012-м до 1,4 миллиарда рублей в 2024 году", - заключила Багреева.Уточняется, что рейтинг также учитывает наличие актуальной схемы теплоснабжения, своевременность расчетов и отсутствие задолженностей на розничном рынке электроэнергии бюджетных потребителей, финансируемых из регионального и местных бюджетов.

https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952266924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, мария багреева