https://ria.ru/20240618/elenovka-1953758904.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки - РИА Новости, 18.06.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки
Украинские войска днем во вторник второй раз атаковали поселок Еленовка в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:40
2024-06-18T17:40
2024-06-18T17:40
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска днем во вторник второй раз атаковали поселок Еленовка в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 12.15 мск обстреляли Еленовку с применением дрона-камикадзе, поврежден многоквартирный жилой дом. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.05 - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. По информации представительства, в период с 14.10 по 15.50 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, а также четыре снаряда такого же калибра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки
Представительство ДНР: ВСУ второй раз атаковали Еленовку беспилотником-камикадзе