Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/elenovka-1953758904.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки - РИА Новости, 18.06.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки
Украинские войска днем во вторник второй раз атаковали поселок Еленовка в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:40
2024-06-18T17:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска днем во вторник второй раз атаковали поселок Еленовка в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 12.15 мск обстреляли Еленовку с применением дрона-камикадзе, поврежден многоквартирный жилой дом. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.05 - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. По информации представительства, в период с 14.10 по 15.50 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, а также четыре снаряда такого же калибра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинский дрон-камикадзе атаковал Еленовку в ДНР второй раз за сутки

Представительство ДНР: ВСУ второй раз атаковали Еленовку беспилотником-камикадзе

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда
Воронка от попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска днем во вторник второй раз атаковали поселок Еленовка в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 12.15 мск обстреляли Еленовку с применением дрона-камикадзе, поврежден многоквартирный жилой дом.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 14.05 - населенный пункт Еленовка: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства.
О последствиях пока не сообщается.
По информации представительства, в период с 14.10 по 15.50 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, а также четыре снаряда такого же калибра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала