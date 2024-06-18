https://ria.ru/20240618/ekzamen-1953805343.html

В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов

В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов - РИА Новости, 18.06.2024

В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов

Еще два выпускника из Подмосковья сдали ЕГЭ на 300 баллов, они получили максимальный результат по русскому языку, математике и физике, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:22

2024-06-18T20:22

2024-06-18T20:34

общество

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

новости подмосковья

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Еще два выпускника из Подмосковья сдали ЕГЭ на 300 баллов, они получили максимальный результат по русскому языку, математике и физике, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "Александр Ляшенко из Щелковской гимназии № 6 и Артём Дмитриев из Можайской школы № 1 сдали на максимальный балл русский язык, математику и физику. Сейчас в Подмосковье три трехсотбалльных результата ЕГЭ", — отметили в пресс-службе. Как рассказали в ведомстве, сейчас в Подмосковье 45 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов на 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тысяч рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников — по 150 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства добавили, что на данный момент в Подмосковье 592 стобалльных результата.

https://ria.ru/20240616/ege-1734978741.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)