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В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов - РИА Новости, 18.06.2024
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Новости Подмосковья
 
20:22 18.06.2024 (обновлено: 20:34 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ekzamen-1953805343.html
В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов - РИА Новости, 18.06.2024
В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов
Еще два выпускника из Подмосковья сдали ЕГЭ на 300 баллов, они получили максимальный результат по русскому языку, математике и физике, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:22
2024-06-18T20:34
общество
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Еще два выпускника из Подмосковья сдали ЕГЭ на 300 баллов, они получили максимальный результат по русскому языку, математике и физике, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "Александр Ляшенко из Щелковской гимназии № 6 и Артём Дмитриев из Можайской школы № 1 сдали на максимальный балл русский язык, математику и физику. Сейчас в Подмосковье три трехсотбалльных результата ЕГЭ", — отметили в пресс-службе. Как рассказали в ведомстве, сейчас в Подмосковье 45 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов на 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тысяч рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников — по 150 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства добавили, что на данный момент в Подмосковье 592 стобалльных результата.
https://ria.ru/20240616/ege-1734978741.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Новости Подмосковья
В Подмосковье два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов

В Подмосковье 2 выпускника сдали математику, русский и физику на высший балл

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Еще два выпускника из Подмосковья сдали ЕГЭ на 300 баллов, они получили максимальный результат по русскому языку, математике и физике, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
"Александр Ляшенко из Щелковской гимназии № 6 и Артём Дмитриев из Можайской школы № 1 сдали на максимальный балл русский язык, математику и физику. Сейчас в Подмосковье три трехсотбалльных результата ЕГЭ", — отметили в пресс-службе.
Как рассказали в ведомстве, сейчас в Подмосковье 45 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов на 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тысяч рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников — по 150 тысяч рублей.
В пресс-службе ведомства добавили, что на данный момент в Подмосковье 592 стобалльных результата.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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