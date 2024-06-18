https://ria.ru/20240618/eksport-1953780714.html

В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт оружия на Украину

В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт оружия на Украину - РИА Новости, 18.06.2024

В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт оружия на Украину

Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину, говорится в заявлении на сайте парламента... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:51

2024-06-18T18:51

2024-06-18T20:09

специальная военная операция на украине

швейцария

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сергей гармонин

михаил кокорич

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ЖЕНЕВА, 18 июн — РИА Новости. Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину, говорится в заявлении на сайте парламента республики.Инициативу поддержали десять парламентариев, еще десять высказались против, четверо воздержались. В итоге председатель комитета одобрил ее в соответствии с процедурой, действующей в Федеральном собрании. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.Таким образом, в случае принятия поправки Швейцария сможет отступить от перечисленных критериев в "исключительных обстоятельствах" или если "этого требует защита интересов страны в области внешней политики или политики безопасности". При этом конституция республики предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета.В мае 2023-го комиссия по политике безопасности Совета кантонов (сената) предложила внести новую статью — 22b, позволяющую отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре комиссия по политике безопасности большой палаты парламента проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.В прошлом декабре в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Киеву невозможен без изменения законодательства.В начале этого года в интервью французскому журналу Challenges российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В феврале Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что проясняет этот вопрос. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022-го могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.

https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950822682.html

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

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швейцария, украина, в мире, сергей гармонин, михаил кокорич