В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт оружия на Украину
Комитет парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт оружия на Украину
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 июн — РИА Новости. Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину, говорится в заявлении на сайте парламента республики.
Инициативу поддержали десять парламентариев, еще десять высказались против, четверо воздержались. В итоге председатель комитета одобрил ее в соответствии с процедурой, действующей в Федеральном собрании. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.
В Швейцарии действует закон о военном имуществе. Согласно статье 22a, Берн не может экспортировать оружие в государства, участвующие в вооруженном конфликте, нарушающие права человека, а также если существует риск, что это оружие будут использовать против мирных граждан или в итоге передадут в "нежелательную страну".
Таким образом, в случае принятия поправки Швейцария сможет отступить от перечисленных критериев в "исключительных обстоятельствах" или если "этого требует защита интересов страны в области внешней политики или политики безопасности".
При этом конституция республики предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета.
В мае 2023-го комиссия по политике безопасности Совета кантонов (сената) предложила внести новую статью — 22b, позволяющую отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре комиссия по политике безопасности большой палаты парламента проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.
В прошлом декабре в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Киеву невозможен без изменения законодательства.
В начале этого года в интервью французскому журналу Challenges российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В феврале Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что проясняет этот вопрос. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022-го могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.
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