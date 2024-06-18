https://ria.ru/20240618/ekspert-1953702728.html

Эксперт объяснил, почему Нетаньяху распустил военный совет

Эксперт объяснил, почему Нетаньяху распустил военный совет - РИА Новости, 18.06.2024

Эксперт объяснил, почему Нетаньяху распустил военный совет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпочел распустить военный совет в Израиле, чтобы не допустить вхождения в его состав известных своей крайне правой РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:37

2024-06-18T15:37

2024-06-18T15:41

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпочел распустить военный совет в Израиле, чтобы не допустить вхождения в его состав известных своей крайне правой позицией в отношении палестинцев министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министра финансов Бецалель Смотрич, считает писатель, политолог и специалист по израильским делам Ашраф аль-Аджрами. Ранее в понедельник израильские СМИ сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал министров правительства о роспуске узкого кабинета военных действий, который был создан в рамках формирования чрезвычайного правительства после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Этот шаг последовал после недавнего выхода из узкого кабинета двух министров из центристской партии "Государственный лагерь" Бени Ганца и Гади Айзенкота, которые были несогласны с политикой премьера по ряду вопросов касательно дальнейших действий в секторе Газа. "Военный кабмин был создан по просьбе Бенни Ганца и Гади Айзенкота, когда они вошли во состав чрезвычайного правительства, поскольку они не хотели участвовать в заседаниях вместе со всеми членами правительства, особенно со Смотричем и Бен-Гвиром, а также заседать в специальном совете по актуальным вопросам, особенно по войне в секторе Газа. Когда Ганц и Айзенкот вышли из правительства, Нетаньяху предпочёл распустить военный совет и избежать вхождения в него двух министров-экстремистов", - сказал аль-Аджрами РИА Новости. По мнению политолога, участие Бен-Гвира и Смотрича в военном совете означало бы предоставление им возможности предлагать военные решения, которые Нетаньяху отвергает под предлогом сохранения имиджа Израиля перед миром. При этом, считает аль-Аджрами, роспуск военного совета окажет влияние на ход войны в секторе Газа, поскольку вышедшие из его состава министры "занимали более рациональную позицию". "Голоса, ограничивающие решения Нетаньяху, покинули правительство, поэтому израильское правительство может занять более экстремистскую позицию. Однако надо учитывать, что израильская армия и службы безопасности имеют большой вес в Израиле, поэтому Нетаньяху не может принимать решения, которые армейское руководство считает катастрофичными или представляющими опасность для государства", - добавил аналитик. После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта в Израиле было создано чрезвычайное правительство национального единства. В чрезвычайное правительство, в частности, вошли представители центристского блока "Государственный лагерь", который после выборов 2022 года был в оппозиции. Узкий кабинет управления войной возглавлял премьер Нетаньяху. В него вошли также министр обороны Йоав Галант и министр без портфеля Ганц. В качестве наблюдателей в этом кабинете присутствовали бывший начальника Генштаба Гади Айзенкот и министр стратегического планирования Рон Дермер.

https://ria.ru/20240609/gants-1951822545.html

https://ria.ru/20240327/gaza-1936079270.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, бени ганц, хамас