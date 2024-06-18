https://ria.ru/20240618/dyumin-1953832220.html

Дюмин предложил апробировать решения инженеров из "Кулибин-клуба"

Дюмин предложил апробировать решения инженеров из "Кулибин-клуба" - РИА Новости, 18.06.2024

Дюмин предложил апробировать решения инженеров из "Кулибин-клуба"

Решения отечественных инженеров из "Кулибин-клуба" нужно апробировать и внедрить в серийное производство, поскольку они позволяют обходить все системы... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:43

2024-06-18T23:43

2024-06-18T23:43

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

алексей дюмин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решения отечественных инженеров из "Кулибин-клуба" нужно апробировать и внедрить в серийное производство, поскольку они позволяют обходить все системы противодействия, которые выстраивает противник на передовой, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. На стендах ЛНР и ДНР на выставке "Россия" Народный фронт представил технологические разработки "Кулибин-клуба", который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. "Кулибин-клуб - это уже следующий шаг, где опробируются, где выявляются самые лучшие в плане инноваций технологические решения наших конструкторов, молодых инженеров, которые успешно применяются в современных условиях боя", - сказал журналистам Дюмин. Он отметил, что противник не стоит на месте и постоянно совершенствует свои системы противодействия. "И эти решения, которые представляют наши инженеры, мы должны в кратчайшие сроки провести испытания, опробировать и, самое главное, большинство внедрить в серийное производство. Потому что они позволяют обходить все системы противодействия, которые выстраивает противник, и принимать более эффективные задачи",- добавил Дюмин.

https://ria.ru/20240618/evkurov--1953831587.html

луганская народная республика

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выставка-форум "россия", луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, алексей дюмин