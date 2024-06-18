Дюмин предложил апробировать решения инженеров из "Кулибин-клуба"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решения отечественных инженеров из "Кулибин-клуба" нужно апробировать и внедрить в серийное производство, поскольку они позволяют обходить все системы противодействия, которые выстраивает противник на передовой, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. На стендах ЛНР и ДНР на выставке "Россия" Народный фронт представил технологические разработки "Кулибин-клуба", который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. "Кулибин-клуб - это уже следующий шаг, где опробируются, где выявляются самые лучшие в плане инноваций технологические решения наших конструкторов, молодых инженеров, которые успешно применяются в современных условиях боя", - сказал журналистам Дюмин. Он отметил, что противник не стоит на месте и постоянно совершенствует свои системы противодействия. "И эти решения, которые представляют наши инженеры, мы должны в кратчайшие сроки провести испытания, опробировать и, самое главное, большинство внедрить в серийное производство. Потому что они позволяют обходить все системы противодействия, которые выстраивает противник, и принимать более эффективные задачи",- добавил Дюмин.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решения отечественных инженеров из "Кулибин-клуба" нужно апробировать и внедрить в серийное производство, поскольку они позволяют обходить все системы противодействия, которые выстраивает противник на передовой, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
На стендах ЛНР и ДНР на выставке "Россия" Народный фронт представил технологические разработки "Кулибин-клуба", который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.
"Кулибин-клуб - это уже следующий шаг, где опробируются, где выявляются самые лучшие в плане инноваций технологические решения наших конструкторов, молодых инженеров, которые успешно применяются в современных условиях боя", - сказал журналистам Дюмин.
Он отметил, что противник не стоит на месте и постоянно совершенствует свои системы противодействия.
"И эти решения, которые представляют наши инженеры, мы должны в кратчайшие сроки провести испытания, опробировать и, самое главное, большинство внедрить в серийное производство. Потому что они позволяют обходить все системы противодействия, которые выстраивает противник, и принимать более эффективные задачи",- добавил Дюмин.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.