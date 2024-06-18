https://ria.ru/20240618/dtp-1953662374.html

Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области

Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024

Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области

Уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области, сообщается в РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:02

2024-06-18T14:02

2024-06-18T14:05

происшествия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Газ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения"."Возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть 8 лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрашиваются в качестве свидетелей водители грузовиков, решается вопрос о назначении судмедэкспертиз, принимаются меры к изъятию документации.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)