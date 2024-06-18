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Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
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14:02 18.06.2024 (обновлено: 14:05 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/dtp-1953662374.html
Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области
Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области
Уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области, сообщается в РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:02
2024-06-18T14:05
происшествия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Газ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения"."Возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть 8 лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрашиваются в качестве свидетелей водители грузовиков, решается вопрос о назначении судмедэкспертиз, принимаются меры к изъятию документации.
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области

Дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, завели после ДТП под Рязанью

© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области | Перейти в медиабанкНа месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области
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На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Газ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть 8 лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрашиваются в качестве свидетелей водители грузовиков, решается вопрос о назначении судмедэкспертиз, принимаются меры к изъятию документации.
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ПроисшествияРязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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