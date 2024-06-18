Еще одно уголовное дело завели после смертельного ДТП в Рязанской области
Дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, завели после ДТП под Рязанью
© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области | Перейти в медиабанкНа месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Газ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть 8 лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрашиваются в качестве свидетелей водители грузовиков, решается вопрос о назначении судмедэкспертиз, принимаются меры к изъятию документации.
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