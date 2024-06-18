https://ria.ru/20240618/dtp-1953566305.html

В Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП

В Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 18.06.2024

В Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП

Четыре пассажира автобуса и два пассажира легкового автомобиля получили ушибы и ранения в дорожно-транспортном происшествии утром во вторник на автодороге... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T07:50

2024-06-18T07:50

2024-06-18T10:50

происшествия

шадринск

ялуторовск

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Четыре пассажира автобуса и два пассажира легкового автомобиля получили ушибы и ранения в дорожно-транспортном происшествии утром во вторник на автодороге Шадринск – Ялуторовск в Тюменской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале. "Сотрудники Госавтоинспекции … устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на 147-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Здесь столкнулись "Тойота" с прицепом из ЯНАО и автобус "ПАЗ", перевозивший рабочих одного из предприятий.… Ранены шесть человек: четверо пассажиров автобуса, у них ушибы, 16-летняя пассажирка "Тойоты" и 51-летний пассажир этого авто", – указано в сообщении Госавтоинспекции. Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда легковой автомобиль выехал на встречную полосу. На участке дороги, где произошла авария, движение организовано в реверсивном режиме по обочине дороги. Автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях.

https://ria.ru/20240617/dtp-1953532361.html

https://ria.ru/20240617/dtp-1953326062.html

шадринск

ялуторовск

тюменская область

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происшествия, шадринск, ялуторовск, тюменская область