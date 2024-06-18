https://ria.ru/20240618/dom-1953811785.html
Корреспондент РИА Новости нашел дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО
Корреспондент РИА Новости нашел дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО - РИА Новости, 18.06.2024
Корреспондент РИА Новости нашел дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО
Частный дом, в котором жил один из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО - уроженец Ингушетии Малик Гандалоев, сейчас пустует, выяснил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:02
2024-06-18T21:02
2024-06-18T21:16
происшествия
малгобекский район
россия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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МАЛГОБЕКОВСКИЙ РАЙОН (Ингушетия), 18 июн - РИА Новости. Частный дом, в котором жил один из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО - уроженец Ингушетии Малик Гандалоев, сейчас пустует, выяснил корреспондент РИА Новости, побывавший в одном из сел Малгобекского района республики. Кирпичный дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота старые, забор местами почернел. В соседнем доме проживает семья дяди Гандалоева, но на момент приезда корреспондента агентства из взрослых в доме никого не оказалось - там были только дети. Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева - тоже в частном доме. Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже преступники, проходившие по террористическим статьям, были ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. Как уточнял РИА Новости источник, один из захвативших в ростовском СИЗО заложников. а именно - Малик Гандалоев был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой. Гандалоев был задержан тогда вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.
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Дом, в котором жил один из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове
Корреспондент РИА Новости нашел частный дом, в котором жил один из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО - уроженец Ингушетии Малик Гандалоев.
Сейчас дом пустует. Рядом проживает семья дяди Гандалоева, но на момент приезда корреспондента никого из взрослых дома не оказалось.
2024-06-18T21:02
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происшествия, малгобекский район, россия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Малгобекский район, Россия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
Корреспондент РИА Новости нашел дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО
Корреспондент РИА Новости нашел пустой дом захватчика в ростовском СИЗО