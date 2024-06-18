https://ria.ru/20240618/dneproges-1953661236.html

Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов

Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов - РИА Новости, 18.06.2024

Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов

ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:57

2024-06-18T13:57

2024-06-18T13:57

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934947354_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f11f6e05cb8ed0e103beaa6a3ed0132.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ДнепроГЭС на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, машинные залы и распределительные станции ДнепроГЭС вышли из строя после серии ударов по энергетической инфраструктуре города. При этом сама плотина ГЭС не пострадала, она по-прежнему используется для транспортного сообщения между левым и правым берегом Днепра. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html

россия

украина

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины