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Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/dneproges-1953661236.html
Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов
Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов - РИА Новости, 18.06.2024
Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов
ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:57
2024-06-18T13:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ДнепроГЭС на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, машинные залы и распределительные станции ДнепроГЭС вышли из строя после серии ударов по энергетической инфраструктуре города. При этом сама плотина ГЭС не пострадала, она по-прежнему используется для транспортного сообщения между левым и правым берегом Днепра. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, безопасность, украина, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов

Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию

© Фото : Государственная экологическая инспекция УкраиныПоследствия взрыва на ДнепроГЭС
Последствия взрыва на ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Государственная экологическая инспекция Украины
Последствия взрыва на ДнепроГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"ДнепроГЭС на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, машинные залы и распределительные станции ДнепроГЭС вышли из строя после серии ударов по энергетической инфраструктуре города. При этом сама плотина ГЭС не пострадала, она по-прежнему используется для транспортного сообщения между левым и правым берегом Днепра.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Пожар после удара по Днепрогэсу - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Быстрое и яростное". В США забили тревогу после российского возмездия ВСУ
10 июня, 17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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