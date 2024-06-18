Днепрогэс полностью вышла из строя, заявил Рогов
Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию
© Фото : Государственная экологическая инспекция УкраиныПоследствия взрыва на ДнепроГЭС
© Фото : Государственная экологическая инспекция Украины
Последствия взрыва на ДнепроГЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"ДнепроГЭС на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ", - сказал Рогов.
По его словам, машинные залы и распределительные станции ДнепроГЭС вышли из строя после серии ударов по энергетической инфраструктуре города. При этом сама плотина ГЭС не пострадала, она по-прежнему используется для транспортного сообщения между левым и правым берегом Днепра.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.