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Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
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18:32 18.06.2024
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Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков
Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков
Россия ведет интенсивный диалог с рядом стран в разных регионах мира о формах и оптимальных параметрах военно-технического сотрудничества, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:32
2024-06-18T18:32
россия
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия ведет интенсивный диалог с рядом стран в разных регионах мира о формах и оптимальных параметрах военно-технического сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность размещения российских вооружений в третьих странах. "Формы этого сотрудничества могут быть совершенно разные. Есть более продвинутые, есть менее продвинутые. У нас с рядом партнеров в разных регионах мира диалог о формах и оптимальных параметрах военного и военно-технического сотрудничества не свернут. Наоборот, он идет весьма интенсивно", - сказал он журналистам. "Те, кому положено, занимаются этим без пиара, и именно это, по-моему, правильный путь. Что касается результатов этой работы, то должно пройти какое-то время, посмотрим, что получится", - добавил он.
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россия, сергей рябков, в мире
Россия, Сергей Рябков, В мире
Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: РФ ведет интенсивный диалог с рядом стран по вопросам ВТС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия ведет интенсивный диалог с рядом стран в разных регионах мира о формах и оптимальных параметрах военно-технического сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность размещения российских вооружений в третьих странах.
"Формы этого сотрудничества могут быть совершенно разные. Есть более продвинутые, есть менее продвинутые. У нас с рядом партнеров в разных регионах мира диалог о формах и оптимальных параметрах военного и военно-технического сотрудничества не свернут. Наоборот, он идет весьма интенсивно", - сказал он журналистам.
"Те, кому положено, занимаются этим без пиара, и именно это, по-моему, правильный путь. Что касается результатов этой работы, то должно пройти какое-то время, посмотрим, что получится", - добавил он.
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