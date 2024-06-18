https://ria.ru/20240618/dialog-1953775390.html

Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков

Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024

Россия ведет интенсивный диалог со странами по вопросам ВТС, заявил Рябков

Россия ведет интенсивный диалог с рядом стран в разных регионах мира о формах и оптимальных параметрах военно-технического сотрудничества, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:32

2024-06-18T18:32

2024-06-18T18:32

россия

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия ведет интенсивный диалог с рядом стран в разных регионах мира о формах и оптимальных параметрах военно-технического сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность размещения российских вооружений в третьих странах. "Формы этого сотрудничества могут быть совершенно разные. Есть более продвинутые, есть менее продвинутые. У нас с рядом партнеров в разных регионах мира диалог о формах и оптимальных параметрах военного и военно-технического сотрудничества не свернут. Наоборот, он идет весьма интенсивно", - сказал он журналистам. "Те, кому положено, занимаются этим без пиара, и именно это, по-моему, правильный путь. Что касается результатов этой работы, то должно пройти какое-то время, посмотрим, что получится", - добавил он.

https://ria.ru/20240605/putin-1950822045.html

россия

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2024

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россия, сергей рябков, в мире