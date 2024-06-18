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Россиянам объяснили, кому банк вернет украденные мошенниками деньги
Россиянам объяснили, кому банк вернет украденные мошенниками деньги - РИА Новости, 18.06.2024
Россиянам объяснили, кому банк вернет украденные мошенниками деньги
Вступающие в силу с 25 июля изменения в закон о платежной системе обяжут банки возвращать гражданам похищенные мошенниками суммы. Но не во всех случаях,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T02:15
2024-06-18T02:15
2024-06-18T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вступающие в силу с 25 июля изменения в закон о платежной системе обяжут банки возвращать гражданам похищенные мошенниками суммы. Но не во всех случаях, рассказала в интервью агентству "Прайм" Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.Речь идет о ситуациях, когда банк допускает перевод на счета из "черного списка" ЦБ России, не сообщает клиенту о подозрительной операции и не блокирует карту сразу после заявления об ее утере. Банки также обяжут перекрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию."В случае перевода денег клиента банка на счета дропперов, если банк пропустит эту транзакцию, он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней", — указывает Валишвили.Многие крупные банки уже подготовились, усовершенствовав свои антифрод-системы. Всем остальным следует выстроить эффективную систему защиты, подытожила финансист.
https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россиянам объяснили, кому банк вернет украденные мошенниками деньги
Валишвили: банки обяжут возвращать похищенные суммы, но не во всех случаях