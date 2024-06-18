https://ria.ru/20240618/cheboksary-1953686416.html

В Чебоксарах выбрали нового мэра

В Чебоксарах выбрали нового мэра - РИА Новости, 18.06.2024

В Чебоксарах выбрали нового мэра

Главой Чебоксар избран временно исполняющий полномочия мэра Владимир Доброхотов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:03

2024-06-18T15:03

2024-06-18T15:04

политика

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

чебоксарское городское собрание депутатов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Главой Чебоксар избран временно исполняющий полномочия мэра Владимир Доброхотов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале. Должность главы столицы Чувашии стала вакантной после досрочного прекращения полномочий Дениса Спирина, ушедшего в отставку по собственному желанию 9 апреля. Как сообщается на сайте Чебоксарского городского собрания депутатов, всего в адрес конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Чебоксар подали документы пять кандидатов, по результатам обсуждения ко второму этапу конкурса были допущены четверо, из которых наибольшее количество голосов получили двое, в том числе Доброхотов. "Искренне поздравляю Владимира Анатольевича Доброхотова с избранием на должность главы города Чебоксары. Главная и самая ответственная задача главы муниципалитета – действовать в интересах его жителей, доверие которых сегодня было получено в лице депутатов Чебоксарского городского собрания, проголосовавших единогласно", - написал Николаев.. Он отметил, что в Чебоксарах есть ряд накопившихся проблемных вопросов, и сейчас нужно обеспечить их поэтапное решение. Николаев отметил, что Доброхотов имеет солидный управленческий опыт, работал в команде правительства Чувашской республики, зарекомендовал себя как эффективный специалист с высокими профессиональными и личностными качествами.

https://ria.ru/20240611/maslov-1952236878.html

https://ria.ru/20240617/proshunin-1953421932.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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Ольга Фомченкова

политика, чебоксары, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), чебоксарское городское собрание депутатов