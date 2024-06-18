https://ria.ru/20240618/caesar-1953580454.html

Армения закупит у Франции поставляемые Украине гаубицы CAESAR

Армения закупит у Франции поставляемые Украине гаубицы CAESAR - РИА Новости, 18.06.2024

Армения закупит у Франции поставляемые Украине гаубицы CAESAR

Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву, сообщил французский министр обороны РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:47

2024-06-18T09:47

2024-06-18T13:03

армения

франция

себастьян лекорню

в мире

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ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в соцсети X. "Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны <…>. Новая важная веха — подписание контракта на приобретение пушек CAESAR", — говорится в посте. Накануне министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во Францию с визитом. На переговорах обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества двух стран. Лекорню назвал встречу "теплой и продуктивной". Минобороны Армении, со своей стороны, заявило о подписании контракта с франко-германским оборонным концерном KNDS, но его детали не разглашались.Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первую партию бронеавтомобилей для армянской армии доставили в республику через Грузию. В конце октября 2023-го Лекорню говорил, что Франция планирует продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200, а также подписать письмо о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Кроме того, французский министр пообещал проводить обучение армянских военных в области ПВО.

https://ria.ru/20240409/armeniya-1938782958.html

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

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армения, франция, себастьян лекорню, в мире