Армения закупит у Франции поставляемые Украине гаубицы CAESAR
Минобороны Франции: Армения подписала контракт на закупку САУ CAESAR
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню в соцсети X.
"Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны <…>. Новая важная веха — подписание контракта на приобретение пушек CAESAR", — говорится в посте.
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Накануне министр обороны Армении Сурен Папикян отправился во Францию с визитом. На переговорах обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества двух стран. Лекорню назвал встречу "теплой и продуктивной". Минобороны Армении, со своей стороны, заявило о подписании контракта с франко-германским оборонным концерном KNDS, но его детали не разглашались.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа в 2023 году. Первую партию бронеавтомобилей для армянской армии доставили в республику через Грузию. В конце октября 2023-го Лекорню говорил, что Франция планирует продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200, а также подписать письмо о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Кроме того, французский министр пообещал проводить обучение армянских военных в области ПВО.
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