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Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии - РИА Новости, 18.06.2024
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09:58 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/briks-1953582377.html
Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии
Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии - РИА Новости, 18.06.2024
Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии
Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель Управления минеральных ресурсов Египта (EMRA) Яссер Рамадан в формате видеоконференцсвязи провели встречу, на... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:58
2024-06-18T09:58
москва
брикс
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель Управления минеральных ресурсов Египта (EMRA) Яссер Рамадан в формате видеоконференцсвязи провели встречу, на которой было анонсировано проведение первого мероприятия в сфере геологии в новом формате БРИКС - круглого стола - на июль в Москве, сообщили в ведомстве. "В ходе встречи Евгений Петров анонсировал запланированное к проведению в июле этого года в Москве первое мероприятии в сфере геологии в новом формате БРИКС - круглый стол "Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области изучения, разработки и рационального использования минеральных ресурсов" с участием руководителей геологических служб стран БРИКС и пригласил Яссера Рамадана принять участие в мероприятии", - говорится в релизе. Также Петров и Рамадан обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а именно: геологическое изучение критических минералов, в том числе редкоземельных элементов, организацию геологических исследований в области цветных и благородных металлов, цифровизацию отрасли и подготовку кадров, добавили в сообщении. Отмечается, что стороны договорились разработать меморандум о сотрудничестве и проект программы развития профессионального диалога.
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москва, брикс, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Москва, БРИКС, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии

Глава Роснедр Петров анонсировал первое мероприятие в сфере геологии в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в Москве
Стела БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель Управления минеральных ресурсов Египта (EMRA) Яссер Рамадан в формате видеоконференцсвязи провели встречу, на которой было анонсировано проведение первого мероприятия в сфере геологии в новом формате БРИКС - круглого стола - на июль в Москве, сообщили в ведомстве.
"В ходе встречи Евгений Петров анонсировал запланированное к проведению в июле этого года в Москве первое мероприятии в сфере геологии в новом формате БРИКС - круглый стол "Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области изучения, разработки и рационального использования минеральных ресурсов" с участием руководителей геологических служб стран БРИКС и пригласил Яссера Рамадана принять участие в мероприятии", - говорится в релизе.
Также Петров и Рамадан обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а именно: геологическое изучение критических минералов, в том числе редкоземельных элементов, организацию геологических исследований в области цветных и благородных металлов, цифровизацию отрасли и подготовку кадров, добавили в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились разработать меморандум о сотрудничестве и проект программы развития профессионального диалога.
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