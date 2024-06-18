https://ria.ru/20240618/briks-1953582377.html

Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии

Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии - РИА Новости, 18.06.2024

Роснедра анонсировали первый круглый стол БРИКС в сфере геологии

Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель Управления минеральных ресурсов Египта (EMRA) Яссер Рамадан в формате видеоконференцсвязи провели встречу, на... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:58

2024-06-18T09:58

2024-06-18T09:58

москва

брикс

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роснедр Евгений Петров и руководитель Управления минеральных ресурсов Египта (EMRA) Яссер Рамадан в формате видеоконференцсвязи провели встречу, на которой было анонсировано проведение первого мероприятия в сфере геологии в новом формате БРИКС - круглого стола - на июль в Москве, сообщили в ведомстве. "В ходе встречи Евгений Петров анонсировал запланированное к проведению в июле этого года в Москве первое мероприятии в сфере геологии в новом формате БРИКС - круглый стол "Перспективы сотрудничества стран БРИКС в области изучения, разработки и рационального использования минеральных ресурсов" с участием руководителей геологических служб стран БРИКС и пригласил Яссера Рамадана принять участие в мероприятии", - говорится в релизе. Также Петров и Рамадан обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а именно: геологическое изучение критических минералов, в том числе редкоземельных элементов, организацию геологических исследований в области цветных и благородных металлов, цифровизацию отрасли и подготовку кадров, добавили в сообщении. Отмечается, что стороны договорились разработать меморандум о сотрудничестве и проект программы развития профессионального диалога.

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москва, брикс, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)