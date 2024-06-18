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Источник назвал число БПЛА, атаковавших нефтебазу в Ростовской области
Источник назвал число БПЛА, атаковавших нефтебазу в Ростовской области - РИА Новости, 18.06.2024
Источник назвал число БПЛА, атаковавших нефтебазу в Ростовской области
Четыре украинских ударных беспилотника участвовали, по предварительной информации, в атаке на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области, рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:46
2024-06-18T09:46
2024-06-18T10:19
происшествия
ростовская область
азовский район
азов
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Четыре украинских ударных беспилотника участвовали, по предварительной информации, в атаке на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что в Азове в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Предварительно, жертв нет. По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники. "Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ростовская область, азовский район, азов, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Ростовская область, Азовский район, Азов, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Источник назвал число БПЛА, атаковавших нефтебазу в Ростовской области
Четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области