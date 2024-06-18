https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

Россиянам дали совет, как избежать ботулизма

Россиянам дали совет, как избежать ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024

Россиянам дали совет, как избежать ботулизма

Для профилактики ботулизма не следует покупать консервы с рук и употреблять их из вздувшихся банок, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:21

2024-06-18T16:21

2024-06-18T17:04

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

случаи заражения ботулизмом в россии

россия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Для профилактики ботулизма не следует покупать консервы с рук и употреблять их из вздувшихся банок, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале."Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух и где создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется", — говорится в публикации.Для профилактики заболевания ботулизмом Роспотребнадзор советует не покупать консервы на рынке, а также не делать закрутки из продуктов с признаками порчи и гнили.Если после употребления домашних консервов или копченой продукции человек все же почувствовал себя плохо, необходимо немедленно обратиться к врачу.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии, россия