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Россиянам дали совет, как избежать ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024
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16:21 18.06.2024 (обновлено: 17:04 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
Россиянам дали совет, как избежать ботулизма
Россиянам дали совет, как избежать ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024
Россиянам дали совет, как избежать ботулизма
Для профилактики ботулизма не следует покупать консервы с рук и употреблять их из вздувшихся банок, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:21
2024-06-18T17:04
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
случаи заражения ботулизмом в россии
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Для профилактики ботулизма не следует покупать консервы с рук и употреблять их из вздувшихся банок, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале."Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух и где создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется", — говорится в публикации.Для профилактики заболевания ботулизмом Роспотребнадзор советует не покупать консервы на рынке, а также не делать закрутки из продуктов с признаками порчи и гнили.Если после употребления домашних консервов или копченой продукции человек все же почувствовал себя плохо, необходимо немедленно обратиться к врачу.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
россия
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Случаи заражения ботулизмом в России, Россия
Россиянам дали совет, как избежать ботулизма

Роспотребнадзор посоветовал не покупать консервы на рынке со вздувшимися банками

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаготовка овощей
Заготовка овощей - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заготовка овощей. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Для профилактики ботулизма не следует покупать консервы с рук и употреблять их из вздувшихся банок, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

Ботулизм — острое пищевое отравление инфекционной природы, возникающее в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum.

"Им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух и где создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется", — говорится в публикации.
Для профилактики заболевания ботулизмом Роспотребнадзор советует не покупать консервы на рынке, а также не делать закрутки из продуктов с признаками порчи и гнили.
Если после употребления домашних консервов или копченой продукции человек все же почувствовал себя плохо, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Случаи заражения ботулизмом в РоссииРоссия
 
 
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