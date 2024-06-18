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В Москве приостановили работу "Кухни на районе" и производителя фасоли - РИА Новости, 18.06.2024
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13:57 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953660832.html
В Москве приостановили работу "Кухни на районе" и производителя фасоли
В Москве приостановили работу "Кухни на районе" и производителя фасоли - РИА Новости, 18.06.2024
В Москве приостановили работу "Кухни на районе" и производителя фасоли
Деятельность "Кухни на районе" и производителя фасоли "Савон-К" после массовых отравлений приостановлена, говорится в сообщении на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:57
2024-06-18T13:57
москва
нижегородская область
россия
анастасия ракова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Деятельность "Кухни на районе" и производителя фасоли "Савон-К" после массовых отравлений приостановлена, говорится в сообщении на сайте СК РФ. Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества. По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". "После проведения обысков в местах реализации продукции управлениями Роспотребнадзора по Москве и Московской области деятельность указанных организаций приостановлена. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html
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москва, нижегородская область, россия, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии
Москва, Нижегородская область, Россия, Анастасия Ракова , Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Случаи заражения ботулизмом в России
В Москве приостановили работу "Кухни на районе" и производителя фасоли

СК приостановил деятельность "Кухни на районе" после массовых отравлений

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Деятельность "Кухни на районе" и производителя фасоли "Савон-К" после массовых отравлений приостановлена, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества.
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По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
"После проведения обысков в местах реализации продукции управлениями Роспотребнадзора по Москве и Московской области деятельность указанных организаций приостановлена. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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МоскваНижегородская областьРоссияАнастасия РаковаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Случаи заражения ботулизмом в России
 
 
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