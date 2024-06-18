https://ria.ru/20240618/botulizm-1953616872.html
Инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом
Инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом - РИА Новости, 18.06.2024
Инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом
Таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не было как минимум последние 30 лет, рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:57
2024-06-18T11:57
2024-06-18T11:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не было как минимум последние 30 лет, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Ранее во вторник столичный главк СК сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об отравлении более 100 жителей Москвы были задержаны трое фигурантов. "Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти – то есть больше тридцати лет назад", - сказал Поздняков. Он добавил, что при первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться к врачам. "Дело в том, что ботулизм начинается под маской нетяжелой кишечной инфекции, то есть рвота, диарейный синдром и температура. А все проявления, связанные с параличом мускулатуры, появляются позже", - объяснил врач. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520949.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
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происшествия, москва, казань, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии
Происшествия, Москва, Казань, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Случаи заражения ботулизмом в России
Инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом
Инфекционист Поздняков: крупных вспышек заболевания ботулизмом не было 30 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, не было как минимум последние 30 лет, рассказал РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Ранее во вторник столичный главк СК
сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об отравлении более 100 жителей Москвы были задержаны трое фигурантов.
"Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти – то есть больше тридцати лет назад", - сказал Поздняков.
Он добавил, что при первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться к врачам.
"Дело в том, что ботулизм начинается под маской нетяжелой кишечной инфекции, то есть рвота, диарейный синдром и температура. А все проявления, связанные с параличом мускулатуры, появляются позже", - объяснил врач.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова
рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области
и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".