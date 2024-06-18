https://ria.ru/20240618/botulizm-1953600921.html

В Казани восемь из 14 больных с ботулизмом находятся в тяжелом состоянии

В Казани восемь из 14 больных с ботулизмом находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 18.06.2024

В Казани восемь из 14 больных с ботулизмом находятся в тяжелом состоянии

Восемь из 14 жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, находятся в тяжелом состоянии, сообщает управление Роспотребнадзора РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:00

2024-06-18T11:00

2024-06-18T11:22

случаи заражения ботулизмом в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

казань

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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Восемь из 14 жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, находятся в тяжелом состоянии, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.На утро вторника количество заболевших и госпитализированных после употребления салата лобио производства ООО "Локалкитчен", по данным ведомства, возросло до 14 человек."На утро 18 июня находятся в инфекционной больнице 14 больных с ботулизмом, из них восемь человек - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

казань

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случаи заражения ботулизмом в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), казань