https://ria.ru/20240618/boligolov-1953587742.html

В Сочи предупредили о начале цветения ядовитого растения, похожего на кинзу

В Сочи предупредили о начале цветения ядовитого растения, похожего на кинзу - РИА Новости, 18.06.2024

В Сочи предупредили о начале цветения ядовитого растения, похожего на кинзу

Цветение болиголова пятнистого из семейства Зонтичные началось на территории Сочи, его легко перепутать с кинзой, что может быть опасным для здоровья,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:20

2024-06-18T10:20

2024-06-18T10:28

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кавказ

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СОЧИ, 18 июня – РИА Новости. Цветение болиголова пятнистого из семейства Зонтичные началось на территории Сочи, его легко перепутать с кинзой, что может быть опасным для здоровья, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. Одно из самых ядовитых растений цветет в июне-июле, его можно встретить в лесистых местах города, за исключением парка "Дендрарий". "Желание разнообразить блюда, особенно на Кавказе, нередко связано с большим количеством применяемых здесь специй и приправ, расширяющих вкусовые ощущения. Нередко в пищу добавляют розмарин, дикий лук, дикий щавель. И, конечно, как же без кинзы и петрушки? Встретив в природе "дикую петрушку" не ботаники тоже пробуют ее на вкус. Таким растением может оказаться болиголов пятнистый из семейства Зонтичные", - отметила Солтани. По ее словам, все части этого растения ядовиты. В Древней Греции оно использовалось для умерщвления преступников и врагов, а также для отравления противников. Кроме болиголова, добавила ученый, в Сочи растет немало растений, которыми лучше любоваться на расстоянии. "Их не стоит срывать, а тем более жевать и глотать их листья, цветы и плоды, так как это может привести к отравлению. Отдыхая в Сочи, многие туристы об этом забывают. Если вы способны различить жимолость татарскую от жимолости душистейшей, а беладонну от черники, то у вас достаточно ботанических знаний, чтобы не отравиться", - подчеркнула собеседница агентства. Нельзя также срывать листья и цветы олеандра, а тем более жевать. Ядовитый сок, попадая на слизистую, может вызвать раздражение, а съеденные цветы - отравление, пояснила Солтани. Не стоит пробовать и ядовитые семена мелии иранской, а также привлекательные плоды жимолости татарской и имеретинской. Эксперт предупредила, что не нужно пробовать похожие на горох стручки ракитника золотой дождь и метельника прутьевидного. Букеты из ароматных цветов, закрытые в помещении, могут вызвать головную боль, некоторые из них усыпляют, заключила Солтани. Сочинский национальный парк и Кавказский заповедник - флористические территории, на которых произрастает ряд реликтовых растений и цветов, в том числе ядовитых.

https://ria.ru/20240408/volcheyagodnik-1938564831.html

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сочи, кавказ, общество