https://ria.ru/20240618/boeing-1953749480.html

Boeing неправильно обращался с дефектными деталями самолетов, пишут СМИ

Boeing неправильно обращался с дефектными деталями самолетов, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

Boeing неправильно обращался с дефектными деталями самолетов, пишут СМИ

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing неправильно обращалась с дефектными деталями самолетов, некоторые из них могли быть по ошибке установлены на... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:08

2024-06-18T17:08

2024-06-18T17:08

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing неправильно обращалась с дефектными деталями самолетов, некоторые из них могли быть по ошибке установлены на самолетах Boeing 737 Max, передает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет инспектора по контролю за качеством компании Сэма Мохока. Как сообщает агентство, 11 июня инспектор поделился отчетом с Управлением по охране труда США, затем с ним ознакомились члены одного из подкомитетов американского сената. "Инспектор по контролю за качеством компании Boeing заявил, что производитель самолетов нарушил правила обращения с дефектными деталями и упустил из виду сотни из них, некоторые из которых, по его словам, могли быть установлены на новых самолетах 737 Max", - говорится в сообщении агентства. По сведениям агентства, по состоянию на прошлый год компания "не знает, куда подевались" до 400 дефектных деталей и удалила записи о многих из них из внутренней системы каталогизации. Как утверждает Мохок, компания "намеренно скрыла" неправильно хранившиеся дефектные детали, включая рули и закрылки, от Федерального управления гражданской авиации США в преддверии проверки. По его словам, он пытался проинформировать руководство о нарушениях, однако его отчет в конечном итоге попал тем управляющим, на которых он жаловался. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей.

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https://ria.ru/20231228/boeing-1918855806.html

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в мире, сша, анджей дуда, southwest airlines, boeing 737, boeing 737-800