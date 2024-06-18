https://ria.ru/20240618/blekaut-1953577576.html

В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества

В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 18.06.2024

В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества

Около 14 тысяч бытовых абонентов остаются без электричества в ДНР во вторник утром, сообщает министерство угля и энергетики региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:28

2024-06-18T09:28

2024-06-18T09:29

специальная военная операция на украине

жкх

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Около 14 тысяч бытовых абонентов остаются без электричества в ДНР во вторник утром, сообщает министерство угля и энергетики региона в Telegram-канале. "К утру 18 июня на территории Донецкой народной республики остаются обесточены 187 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 13 625 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, донецкая народная республика, происшествия