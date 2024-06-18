https://ria.ru/20240618/blekaut-1953577576.html
В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества
В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 18.06.2024
В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества
Около 14 тысяч бытовых абонентов остаются без электричества в ДНР во вторник утром, сообщает министерство угля и энергетики региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:28
2024-06-18T09:28
2024-06-18T09:29
специальная военная операция на украине
жкх
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Около 14 тысяч бытовых абонентов остаются без электричества в ДНР во вторник утром, сообщает министерство угля и энергетики региона в Telegram-канале. "К утру 18 июня на территории Донецкой народной республики остаются обесточены 187 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 13 625 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества
Минугля: 187 трансформаторных подстанций остаются обесточены на территории ДНР