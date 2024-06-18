https://ria.ru/20240618/biznes-1953663470.html

Число административного давления на бизнес сократилось в Приамурье

Число административного давления на бизнес сократилось в Приамурье - РИА Новости, 18.06.2024

Число административного давления на бизнес сократилось в Приамурье

В Амурской области уровень административного давления на предпринимателей сократился до 1%, одна из главных причин – переход на профилактические мероприятия,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:20

2024-06-18T14:20

2024-06-18T14:20

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Амурской области уровень административного давления на предпринимателей сократился до 1%, одна из главных причин – переход на профилактические мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве региона в конце прошлой недели обсудили снижение уровня административного и силового давления на бизнес в Амурской области. Подробную оценку региону по работе в этом направлении дала руководитель Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова. По ее словам, данные агентства показывают, что доля организаций и ИП, подвергнутых надзору, от общего числа подконтрольных объектов сократилась до 1%. По ее словам, сокращение числа предпринимателей, столкнувшихся с административными барьерами, ежегодно подтверждают и результаты опросов бизнеса. Если в середине 2022 года с давлением органов власти или естественных монополий сталкивался каждый третий предприниматель, то в 2023 году – уже каждый четвертый, а по предварительным данным этого года – каждый пятый.

https://ria.ru/20240201/zaymy-1924770103.html

амурская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, твой бизнес – новости, бизнес