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Число административного давления на бизнес сократилось в Приамурье
Число административного давления на бизнес сократилось в Приамурье - РИА Новости, 18.06.2024
Число административного давления на бизнес сократилось в Приамурье
В Амурской области уровень административного давления на предпринимателей сократился до 1%, одна из главных причин – переход на профилактические мероприятия,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:20
2024-06-18T14:20
2024-06-18T14:20
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Амурской области уровень административного давления на предпринимателей сократился до 1%, одна из главных причин – переход на профилактические мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве региона в конце прошлой недели обсудили снижение уровня административного и силового давления на бизнес в Амурской области. Подробную оценку региону по работе в этом направлении дала руководитель Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова. По ее словам, данные агентства показывают, что доля организаций и ИП, подвергнутых надзору, от общего числа подконтрольных объектов сократилась до 1%. По ее словам, сокращение числа предпринимателей, столкнувшихся с административными барьерами, ежегодно подтверждают и результаты опросов бизнеса. Если в середине 2022 года с давлением органов власти или естественных монополий сталкивался каждый третий предприниматель, то в 2023 году – уже каждый четвертый, а по предварительным данным этого года – каждый пятый.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, твой бизнес – новости, бизнес
Твой бизнес, Амурская область, Твой бизнес – новости, Бизнес
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Амурской области уровень административного давления на предпринимателей сократился до 1%, одна из главных причин – переход на профилактические мероприятия, сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве региона в конце прошлой недели обсудили снижение уровня административного и силового давления на бизнес в Амурской области
.
Подробную оценку региону по работе в этом направлении дала руководитель Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова. По ее словам, данные агентства показывают, что доля организаций и ИП, подвергнутых надзору, от общего числа подконтрольных объектов сократилась до 1%.
По ее словам, сокращение числа предпринимателей, столкнувшихся с административными барьерами, ежегодно подтверждают и результаты опросов бизнеса. Если в середине 2022 года с давлением органов власти или естественных монополий сталкивался каждый третий предприниматель, то в 2023 году – уже каждый четвертый, а по предварительным данным этого года – каждый пятый.