https://ria.ru/20240618/bespilotniki-1953633291.html

Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте

Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте

Президент РФ Владимир Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:57

специальная военная операция на украине

россия

дальний восток

владимир путин

безопасность

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте.Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока. На встрече Путин рассказал, что посмотрел на выставке беспилотники, которые производятся в Якутии."Ваш коллега слева знает, как применяются на линии боевого соприкосновения. Какая разница, что нести, верно? Беспилотный летательный аппарат может что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать", - сказал Путин.Президент добавил, что в России создано уже около десяти центров по развитию беспилотной авиации, их продолжат создавать, в том числе и в ДФО.

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

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россия, дальний восток, владимир путин, безопасность