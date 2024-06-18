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Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 18.06.2024 (обновлено: 12:57 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/bespilotniki-1953633291.html
Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте
Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте
Президент РФ Владимир Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:40
2024-06-18T12:57
специальная военная операция на украине
россия
дальний восток
владимир путин
безопасность
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте.Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока. На встрече Путин рассказал, что посмотрел на выставке беспилотники, которые производятся в Якутии."Ваш коллега слева знает, как применяются на линии боевого соприкосновения. Какая разница, что нести, верно? Беспилотный летательный аппарат может что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать", - сказал Путин.Президент добавил, что в России создано уже около десяти центров по развитию беспилотной авиации, их продолжат создавать, в том числе и в ДФО.
https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html
россия
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россия, дальний восток, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Безопасность

Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об успехах в использовании беспилотников на фронте.
Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока. На встрече Путин рассказал, что посмотрел на выставке беспилотники, которые производятся в Якутии.
"Ваш коллега слева знает, как применяются на линии боевого соприкосновения. Какая разница, что нести, верно? Беспилотный летательный аппарат может что угодно принести, сесть или сбросить, все что угодно сделать", - сказал Путин.
Президент добавил, что в России создано уже около десяти центров по развитию беспилотной авиации, их продолжат создавать, в том числе и в ДФО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДальний ВостокВладимир ПутинБезопасность
 
 
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