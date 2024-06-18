https://ria.ru/20240618/bespilotnik-1953650976.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 18.06.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев намеревался устроить террористическую атаку,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:29

2024-06-18T13:29

2024-06-18T13:34

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев намеревался устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."18 июня около 12.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)