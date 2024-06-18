https://ria.ru/20240618/bespilotnik-1953650976.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 18.06.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев намеревался устроить террористическую атаку,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:29
2024-06-18T13:29
2024-06-18T13:34
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого Киев намеревался устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."18 июня около 12.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа