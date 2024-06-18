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В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами - РИА Новости, 18.06.2024
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04:02 18.06.2024 (обновлено: 11:03 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/azov-1953556853.html
В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами - РИА Новости, 18.06.2024
В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
В Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T04:02
2024-06-18T11:03
специальная военная операция на украине
азов
россия
ростовская область
происшествия
василий голубев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.&quot;В Азове (город в юго-западной части Ростовской области. — Прим. ред.) в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами&quot;, — говорится в заявлении.Как отметил глава региона, по предварительным данным, жертв нет.Уточняется, что спасатели тушат открытый огонь. Голубев также добавил, что на место происшествия выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
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азов, россия, ростовская область, происшествия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Азов, Россия, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев
В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами

В ростовском Азове при атаке БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

© МЧС России/TelegramМесто возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. 18 июня 2024
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. 18 июня 2024
© МЧС России/Telegram
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. 18 июня 2024
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«

"В Азове (город в юго-западной части Ростовской области. — Прим. ред.) в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами", — говорится в заявлении.

Как отметил глава региона, по предварительным данным, жертв нет.
Уточняется, что спасатели тушат открытый огонь. Голубев также добавил, что на место происшествия выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
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Специальная военная операция на УкраинеАзовРоссияРостовская областьПроисшествияВасилий Голубев
 
 
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