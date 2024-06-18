https://ria.ru/20240618/azov-1953556853.html

В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами

В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами - РИА Новости, 18.06.2024

В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами

В Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T04:02

2024-06-18T04:02

2024-06-18T11:03

специальная военная операция на украине

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василий голубев

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В Азове (город в юго-западной части Ростовской области. — Прим. ред.) в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами", — говорится в заявлении.Как отметил глава региона, по предварительным данным, жертв нет.Уточняется, что спасатели тушат открытый огонь. Голубев также добавил, что на место происшествия выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20240618/bespilotniki-1953556322.html

азов

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азов, россия, ростовская область, происшествия, василий голубев