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В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами - РИА Новости, 18.06.2024
В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
В Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T04:02
2024-06-18T04:02
2024-06-18T11:03
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василий голубев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."В Азове (город в юго-западной части Ростовской области. — Прим. ред.) в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами", — говорится в заявлении.Как отметил глава региона, по предварительным данным, жертв нет.Уточняется, что спасатели тушат открытый огонь. Голубев также добавил, что на место происшествия выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
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азов, россия, ростовская область, происшествия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Азов, Россия, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев
В Азове из-за атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами
В ростовском Азове при атаке БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами