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В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП

В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 18.06.2024

В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП

Один пострадавший в крупном ДТП с восемью погибшими в Рязанской области был экстренно прооперирован, сообщил глава минздрава региона Александр Пшенников. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:22

2024-06-18T20:22

2024-06-18T20:22

происшествия

здоровье - общество

рязанская область

россия

шиловский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один пострадавший в крупном ДТП с восемью погибшими в Рязанской области был экстренно прооперирован, сообщил глава минздрава региона Александр Пшенников. Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Газ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, предварительно, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения" и по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть восьмерых человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). "На лечении в Шиловском ММЦ (межрайонном медицинском центре – ред.) остаются семь пациентов. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Один пациент экстренно прооперирован специалистами Шиловского ММЦ", - написал Пшенников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что вскоре после ДТП санитарной авиацией в Рязань были доставлены двое взрослых и ребенок. "Мама с двумя детьми в состоянии средней степени тяжести доставлены в областной центр силами специалистов Шиловского межрайонного медицинского центра", - сообщил региональный министр.

https://ria.ru/20240424/dtp-1941926336.html

рязанская область

россия

шиловский район

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происшествия, здоровье - общество, рязанская область, россия, шиловский район