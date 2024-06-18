Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/avariya-1953805049.html
В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП
В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП
Один пострадавший в крупном ДТП с восемью погибшими в Рязанской области был экстренно прооперирован, сообщил глава минздрава региона Александр Пшенников. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:22
2024-06-18T20:22
происшествия
здоровье - общество
рязанская область
россия
шиловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один пострадавший в крупном ДТП с восемью погибшими в Рязанской области был экстренно прооперирован, сообщил глава минздрава региона Александр Пшенников. Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Газ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, предварительно, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения" и по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть восьмерых человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). "На лечении в Шиловском ММЦ (межрайонном медицинском центре – ред.) остаются семь пациентов. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Один пациент экстренно прооперирован специалистами Шиловского ММЦ", - написал Пшенников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что вскоре после ДТП санитарной авиацией в Рязань были доставлены двое взрослых и ребенок. "Мама с двумя детьми в состоянии средней степени тяжести доставлены в областной центр силами специалистов Шиловского межрайонного медицинского центра", - сообщил региональный министр.
https://ria.ru/20240424/dtp-1941926336.html
рязанская область
россия
шиловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, рязанская область, россия, шиловский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Рязанская область, Россия, Шиловский район
В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП

В Рязанской области экстренно прооперировали пострадавшего в ДТП с 8 погибшими

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Один пострадавший в крупном ДТП с восемью погибшими в Рязанской области был экстренно прооперирован, сообщил глава минздрава региона Александр Пшенников.
Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "Газ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, предварительно, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения" и по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть восьмерых человек (часть 3 статьи 238 УК РФ).
"На лечении в Шиловском ММЦ (межрайонном медицинском центре – ред.) остаются семь пациентов. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Один пациент экстренно прооперирован специалистами Шиловского ММЦ", - написал Пшенников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что вскоре после ДТП санитарной авиацией в Рязань были доставлены двое взрослых и ребенок.
"Мама с двумя детьми в состоянии средней степени тяжести доставлены в областной центр силами специалистов Шиловского межрайонного медицинского центра", - сообщил региональный министр.
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Рязанской области автобус столкнулся в грузовиком, один человек погиб
24 апреля, 09:01
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРязанская областьРоссияШиловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала