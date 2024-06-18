https://ria.ru/20240618/arest-1953798281.html

Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца

Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца - РИА Новости, 18.06.2024

Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца

Советский районный суд Орла отправил первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова под домашний арест на 2 месяца по делу о превышении должностных... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:48

2024-06-18T19:48

2024-06-18T19:53

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Советский районный суд Орла отправил первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова под домашний арест на 2 месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда."Органами предварительного следствия Ничипоров обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)… Суд… избрал в отношении обвиняемого Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что фигурант был освобожден из-под стражи в зале суда.Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Ничипоров задержан в понедельник по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок по статье 169 УК РФ.В марте СУСК по Орловской области сообщало, что орловские индивидуальные предприниматели пожаловались в СК России на "непринятие мер к должностному лицу администрации города Орла, которому они вынуждены были передавать денежные средства для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности". По данным СУСК, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html

https://ria.ru/20240617/sud-1953376327.html

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происшествия, орел, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)