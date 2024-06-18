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Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца - РИА Новости, 18.06.2024
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19:48 18.06.2024 (обновлено: 19:53 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/arest-1953798281.html
Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца
Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца - РИА Новости, 18.06.2024
Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца
Советский районный суд Орла отправил первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова под домашний арест на 2 месяца по делу о превышении должностных... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:48
2024-06-18T19:53
происшествия
орел
россия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Советский районный суд Орла отправил первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова под домашний арест на 2 месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда."Органами предварительного следствия Ничипоров обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)… Суд… избрал в отношении обвиняемого Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что фигурант был освобожден из-под стражи в зале суда.Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Ничипоров задержан в понедельник по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок по статье 169 УК РФ.В марте СУСК по Орловской области сообщало, что орловские индивидуальные предприниматели пожаловались в СК России на "непринятие мер к должностному лицу администрации города Орла, которому они вынуждены были передавать денежные средства для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности". По данным СУСК, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html
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происшествия, орел, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орел, Россия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил первого вице-мэра Орла под домашний арест на два месяца

Суд отправил первого вице-мэра Орла Ничипорова под домашний арест на два месяца

© Фото : официальный сайт администрации г. ОрлаВадим Ничипоров
Вадим Ничипоров - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : официальный сайт администрации г. Орла
Вадим Ничипоров . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Советский районный суд Орла отправил первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова под домашний арест на 2 месяца по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.
"Органами предварительного следствия Ничипоров обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)… Суд… избрал в отношении обвиняемого Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте".
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки
17 июня, 12:46
Отмечается, что фигурант был освобожден из-под стражи в зале суда.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Ничипоров задержан в понедельник по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок по статье 169 УК РФ.
В марте СУСК по Орловской области сообщало, что орловские индивидуальные предприниматели пожаловались в СК России на "непринятие мер к должностному лицу администрации города Орла, которому они вынуждены были передавать денежные средства для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности". По данным СУСК, после их обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки
17 июня, 12:01
 
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