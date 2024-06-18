https://ria.ru/20240618/arest-1953778071.html
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников - РИА Новости, 18.06.2024
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников
Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:46
2024-06-18T18:46
2024-06-18T18:46
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции. "Удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Хусейна Д., Бабицкого М., Маргулиса Б., Макардл А., Митчелл А.Р.",- сказано в картотеке. Всем им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах. Накануне суд также удовлетворил пять ходатайств о заочных арестах иностранных наемников. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
https://ria.ru/20240604/naemnik-1950430361.html
https://ria.ru/20240503/sud-1943635579.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников
Басманный суд Москвы заочно арестовал пять иностранных наемников
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции.
"Удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Хусейна Д., Бабицкого М., Маргулиса Б., Макардл А., Митчелл А.Р.",- сказано в картотеке.
Всем им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ
(участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах.
Накануне суд также удовлетворил пять ходатайств о заочных арестах иностранных наемников.
В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.