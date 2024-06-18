Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/arest-1953778071.html
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников - РИА Новости, 18.06.2024
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников
Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:46
2024-06-18T18:46
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции. "Удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Хусейна Д., Бабицкого М., Маргулиса Б., Макардл А., Митчелл А.Р.",- сказано в картотеке. Всем им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах. Накануне суд также удовлетворил пять ходатайств о заочных арестах иностранных наемников. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
https://ria.ru/20240604/naemnik-1950430361.html
https://ria.ru/20240503/sud-1943635579.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников

Басманный суд Москвы заочно арестовал пять иностранных наемников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции.
"Удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Хусейна Д., Бабицкого М., Маргулиса Б., Макардл А., Митчелл А.Р.",- сказано в картотеке.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В ДНР заочно осудили наемника из нацбатальона "Азов"*
4 июня, 15:25
Всем им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах.
Накануне суд также удовлетворил пять ходатайств о заочных арестах иностранных наемников.
В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В ДНР направили в суд дело британского наемника, воевавшего в "Азове"*
3 мая, 11:07
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала