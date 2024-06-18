https://ria.ru/20240618/arest-1953778071.html

Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников

Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников - РИА Новости, 18.06.2024

Суд в Москве заочно арестовал пять иностранных наемников

Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:46

2024-06-18T18:46

2024-06-18T18:46

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал еще пять иностранных граждан по делу о наемничестве, сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции. "Удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Хусейна Д., Бабицкого М., Маргулиса Б., Макардл А., Митчелл А.Р.",- сказано в картотеке. Всем им вменяется часть 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах. Накануне суд также удовлетворил пять ходатайств о заочных арестах иностранных наемников. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, в основном они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.

https://ria.ru/20240604/naemnik-1950430361.html

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происшествия, москва, россия